Cesta do minulosti. Minnesota coby inspirace kultovnímu filmu Slap Shot!

Ten film je v Severní Americe naprostou klasikou. Nemusíte mít na sítích nalajkovány desítky zdrojů, abyste i v dnešní době neustále zakopávali o fotky a odkazy na tento film. Slap Shot. Charismatický Paul Newman a trojice bratrů se silnými brýlemi stvořili v roce 1977 kult, na který se nezapomíná. Kdo viděl, netřeba vysvětlovat; kdo ne, měl by se podívat.

Málokdo ale ví, nebo aspoň tuší, že legendární film měl svůj předobraz. Byli jím Minnesota Fighting Saints ve WHA (dres na obrázku vlevo). Soutěž World Hockey Association vznikla v roce 1972 jako konkurence chamtivým manažerům v NHL a „bojující svatí“ z Minnesoty byli její součástí.

Rvačky jako hokejový styl

Hokej se za tu dobu samozřejmě obrovsky změnil. Zatímco v sedmdesátých letech se v Severní Americe i na nejvyšší úrovni rvaly celé střídačky a vedení NHL dalo spoustu práce tuhle praxi vymýtit, dnes připomíná hokej často bezkontaktní rychlobruslení, kdy už i leckteří fanoušci středního věku vzpomínají se slzou v oku na devadesátá léta coby období hokejové tvrdosti.

V éře hippies přitom bylo mnohem hůř!

V Americe právě vychází kniha A Slap Shot in Time: The Wild but True History of the Minnesota Fighting Saints z pera minnesotského pamětníka Dana Whenesota. Jak s úsměvem konstatuje jeden americký recenzent, u mnoha pasáží se smějete a nechápete: „Tohle se jako fakt stalo?“

Fighting Saints vznikli uprostřed sezóny. Jako vážně? Ano. Působili v St. Paul, v nově postavené hale Civic Center. Šlo o první významný profesionální sportovní tým ve městě, další velké kluby působily spíš v centru Minneapolis. Hala fungovala jen asi 25 let, zbořena byla v roce 1998.

Za těch pět let hokejového života vyryli Fighting Saints i se svým farmářským celkem Johnstown Jets do historie hlubokou stopu, a to především pro svůj notoricky obávaný divoký styl hokeje. Když říkáte divoký v divoké době, pak myslíte ten skutečně nejdivočejší! Některé scénky a události byly inspirací právě pro zmíněný film, jenž může dnes vyznívat až neuvěřitelně bláznivě.

Jak vzpomíná pan Whenesota v podcastu k právě vydané knize: „Všechny ty šílené rvačky a legrační události se fakt staly. V knize třeba vzpomínám, jak jednou v Mankatu hrála Minnesota přípravný zápas. Rozdělili proti sobě kluky z farmy a standardní první tým.“

„Carlsonovi bratři – známí ve filmu jako Hansonovi – odstartovali rvačku poté, co jeden z nich zasáhnul nejlepšího hráče Saints Mikea Waltona a zlomil mu nos,“ říká autor.

Fighting Saints se tahali o stejný hokejový trh s Minnesotou North Stars, která hrála od roku 1967 NHL. WHA byl odvážný pokus. Z hokeje se stával větší a větší byznys. V nové soutěži hráčům nadělili, co na nich v NHL majitelé ušetřili, nicméně sousto to bylo nakonec nezvladatelně velké. Po rozpadu soutěže v roce 1979 fúzovalo šest nejsilnějších organizací s NHL. Ta se tím rozrostla o tři kanadské kluby (Edmonton, Quebec a Winnipeg).

Časy WHA, kam se povedlo přetáhnout Bobbyho Hulla, Dereka Sandersona nebo vylákat na spolupráci se syny zpět k hokeji 45letého Gordieho Howea, ovšem nebyly nikdy zapomenuty. Osvěžit paměť má i nová kniha. „Cítil jsem to tak, že ti chlapi si zaslouží vlastní příběh,“ říká její autor.

