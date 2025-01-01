NHL.cz na Facebooku

NHL

Cesta bez jistoty: dva tuláci NHL bojují v Carolině o životní restart

28. srpna 11:00

David Zlomek

Carolina Hurricanes testují nové posily. Klub oznámil, že na zkoušku do tréninkového kempu přivede švédského obránce Olivera Kylingtona a forvarda Givaniho Smitha. Oba hráči dostali šanci prostřednictvím profesionálních zkušebních kontraktů (PTO).

Kylington (28) má za sebou hodně turbulentní rok. Po letech v Calgary začal v dresu Colorada, kde podepsal roční smlouvu na 1,05 milionu dolarů.

Jenže dlouho se tam neohřál, před uzávěrkou přestupů byl součástí velké výměny, v níž putoval do New York Islanders. Ti ho ovšem okamžitě poslali dál do Anaheimu jen za budoucí kompenzaci. V součtu stihl za Avalanche a Ducks 19 utkání, ve kterých si připsal pět bodů a průměrně strávil na ledě něco přes 12 minut.

Rodák ze Stockholmu byl draftován Calgary Flames už v roce 2015 jako číslo 60. V NHL odehrál zatím 220 zápasů a nastřádal 60 bodů (18+42). Nejlepší období kariéry prožil právě v Calgary, než začaly časté přesuny.

Stejně složitý osud provázel i Smitha. Sedmadvacetiletý útočník vstoupil do sezony v San Jose, odkud byl v prosinci součástí výměny do Colorada. Jenže tam se dlouho neprosadil, v dresu Avalanche neskóroval ani jednou.

Krátce před uzávěrkou přestupů zamířil do Philadelphie, kde rovněž nedostal větší prostor. Celkem v minulé sezoně odehrál v NHL 13 utkání bez bodu a dalších 16 v AHL, kde se alespoň třikrát bodově prosadil.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Toronto i rozlučka s Pastou: Zdeno Chára a tečka za rekordní kariérou

30. srpna 3:03

Nejlepší brankář, proti kterému hrál Finský blesk? Selänne ukázal mimo Kanadu

29. srpna 15:30

Jari Kurri: Začínal za Toronto, k přestupu do NHL byl přemluven

29. srpna 12:30

Columbus chystá velkou smlouvu. Fantilli na prahu životního kontraktu

29. srpna 11:00

nhl.cz doporučuje

RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00

Chystá se další ceremoniál. V Detroitu vyvěsí dres klubové legendě

20. srpna 10:36

Očištění, přesto nesmí hrát. Pustí NHL Harta a spol. zpátky do svých řad?

4. srpna 7:00

Vancouver má potenciál, věří Chytil. Spolupráce s Dudou? Nemažeme si med kolem pusy

27. července 4:04

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.