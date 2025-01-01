Cesta bez jistoty: dva tuláci NHL bojují v Carolině o životní restart

28. srpna 11:00David Zlomek
Carolina Hurricanes testují nové posily. Klub oznámil, že na zkoušku do tréninkového kempu přivede švédského obránce Olivera Kylingtona a forvarda Givaniho Smitha. Oba hráči dostali šanci prostřednictvím profesionálních zkušebních kontraktů (PTO).
Kylington (28) má za sebou hodně turbulentní rok. Po letech v Calgary začal v dresu Colorada, kde podepsal roční smlouvu na 1,05 milionu dolarů.
Jenže dlouho se tam neohřál, před uzávěrkou přestupů byl součástí velké výměny, v níž putoval do New York Islanders. Ti ho ovšem okamžitě poslali dál do Anaheimu jen za budoucí kompenzaci. V součtu stihl za Avalanche a Ducks 19 utkání, ve kterých si připsal pět bodů a průměrně strávil na ledě něco přes 12 minut.
Rodák ze Stockholmu byl draftován Calgary Flames už v roce 2015 jako číslo 60. V NHL odehrál zatím 220 zápasů a nastřádal 60 bodů (18+42). Nejlepší období kariéry prožil právě v Calgary, než začaly časté přesuny.
Stejně složitý osud provázel i Smitha. Sedmadvacetiletý útočník vstoupil do sezony v San Jose, odkud byl v prosinci součástí výměny do Colorada. Jenže tam se dlouho neprosadil, v dresu Avalanche neskóroval ani jednou.
Krátce před uzávěrkou přestupů zamířil do Philadelphie, kde rovněž nedostal větší prostor. Celkem v minulé sezoně odehrál v NHL 13 utkání bez bodu a dalších 16 v AHL, kde se alespoň třikrát bodově prosadil.
