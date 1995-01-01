Český tvrďák lituje. V návalu emocí mi to ujelo, omlouvá se Gudas za homofobní nadávku

26. února 10:00David Zlomek
Radko Gudas se ve čtvrtfinále olympijského turnaje ocitl v centru pozornosti, a to z těch nejhorších možných důvodů. Gudas přiznal, že během minulého týdne v zápase České republiky proti Kanadě použil homofobní nadávku, a během rozhovoru pro The Athletic se za to omluvil.
Nadávka, při které Gudas při odchodu na trestnou lavici v přerušené hře zařval na kanadského protihráče nebo rozhodčího na ledě vulgarismus s homofobním podtextem (“Get off your f**king knees, you f**king c**ksucker!”), zpočátku unikla větší pozornosti, přestože byla v přenosu jasně slyšet. Gudas nebyl nijak potrestán, i když pro to existuje precedens. V roce 2017 dostal Ryan Getzlaf z Anaheimu Ducks od NHL pokutu 10 000 dolarů za použití podobného slovníku během zápasu play-off.
„Jsem velmi emotivní člověk,“ prohlásil Gudas. „Hraju srdcem a beru hokej strašně vážně. V tu chvíli mi nedošel plný význam toho slova a je mi opravdu líto, že toho museli být součástí. Musíme se učit z vlastních chyb.“
Na doplňující otázku, zda chápe, proč je jeho slovník považován za urážlivý, Gudas odpověděl: „Stoprocentně. Jako sport jsme hrdí na to, že se takovým věcem vyhýbáme. V zápalu boje mě emoce prostě přemohly a omlouvám se za to, jak to vrhá stín na celý hokej. Teď už s tím nic neudělám, ale mrzí mě to.“
Záznam z přenosu CBC ze zápasu mezi Kanadou a Českem z 18. února se objevil na síti X, odkud ho převzala další online média. Gudas, který ve své celkově třetí sezoně za Anaheim Ducks plní už druhým rokem roli kapitána, řekl, že tou nadávkou nic nemyslel a vyhrkl ji z čiré frustrace. Ve druhé třetině dostal trest za hrubost proti Kanaďanovi Brandonu Hagelovi a právě ve chvíli, kdy byl vykazován na trestnou lavici, urážku zařval.
„Nikdy nechcete takovými věcmi zbytečně strhávat pozornost na někoho jiného, na samotný sport nebo na sebe. Je to pro mě velká lekce,“ dodal Gudas.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.