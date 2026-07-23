Český talent podepsal s Utahem! Bek z druhého kola bere nováčkovskou smlouvu

24. července 2:30Dominik Dubovči
Český obránce Max Pšenička podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Utah Mammoth! Devatenáctiletý rodák z Prahy byl vloni vybrán stejnou organizací na draftu z 46. místa.
Pšenička má přitom za sebou raketový progres. Sezonu 2023/24 strávil celou v dorostu pražské Slavie, po přestupu do Plzně se mezi extraligovými juniory ohřál jen na jedenáct zápasů a skočil rovnou do Tipsport extraligy (16 utkání). V lednu si sbalil kufry do kanadské ligy, draftem prošel ve druhém kole...
A jeho vývoj v Portlandu ve WHL měl takové obrátky, že na konci prvního kompletního ročníku už Pšenička dostal laso mezi borce se zkušenostmi z NHL. Skoro dvoumetrový bek podepsal amatérskou smlouvu na try-out v Tucsonu, tedy na farmě Utahu. Ve dvou zápasech jednou asistoval.
Na přelomu roku také pomohl české juniorské reprezentaci ke stříbru na MS U20, kde v sedmi zápasech jednou skóroval a přidal dvě nahrávky.
We have signed defenseman Max Pšenička to a three-year entry-level contract.
— Utah Mammoth (@utahmammoth) July 23, 2026
Read more here: https://t.co/RgvpEay6MF pic.twitter.com/JWV4BhoVvt
Americký novinář Brogan Houston jej přirovnal k Nikitu Zadorovovi. „Je dobrý na obou koncích ledu, ale ještě se bude muset naučit spoustu detailů,“ upozornil, že devatenáctiletý bek potřebuje dozrát.
Nicméně smlouva je teď v kapse a šance na farmě otevřená – kdo to v tomhle věku může říct?