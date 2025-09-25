Česko-slovenská sedma, v čele Gáborík. Minny slaví 25 let, dresem se vrací ke kořenům

26. září 15:20Tomáš Zatloukal
Vzpomínáte? 18letý Marián Gáborík větral obrany soupeřů, Filip Kuba prakticky neslezl z ledu a s Ľubomírem Sekerášem dirigovali přesilovky, důležitou roli měl v defenzívě také Ladislav Benýšek. K tomu si připočtěte dvouciferné počty Petera Bartoše, Romana Šimíčka a naganského šampiona Pavla Patery. Psal se rok 2000 a Minnesota (podruhé) vstupovala do NHL. Letos je to 25 let a Wild slaví čtvrtstoletí stylově.
Vrací se, na čtyři mače, k trikotům, co oblékala zmíněná česko-slovenská legie, gólmanská opora Manny Fernandez či tehdejší kvintet kapitánů (Brad Bombardir, Darby Hendrickson, Sean O'Donnell, Scott Pellerin a Wes Walz).
Detroit Red Wings, Boston Bruins, Chicago Blackhawks či NY Rangers slaví kilo.
Stovku let v NHL.
Minnesotské výročí je skromnější, čtvrtinové, ale bezesporu i to si, obzvlášť v dnešní době, kdy kluby chrlí jednu doplňkovou sadu dresů za druhou, vlastní slavnostní šat.
V Divočině na to každopádně šli trochu jinak než některé uvedené tradiční kluby, které sáhly pro inspiraci do více etap své bohaté historie.
Wild se jednoduše rozhodli oživit uniformy, ve kterých kdysi mezi hokejovou smetánku vstoupili.
Ty, ve kterých dával své první góly Gáborík, výtečný bruslař se smrtící střelou (což ukázal už v debutovém ročníku, kdy s 18 góly vévodil týmové tabulce kanonýru).
Ty, co v téže sezoně, premiérové pro Minny, nejvíc propotil Kuba (vytáhlý bek průměrně odehrál přes 24 minut za večer!).
A ty, které, byť již v lehce pozměněné podobě, vyřadili ze svých šatníků před 15 lety (právě tehdy zmizelo z ramen alternativní logo, které se nyní vrací).
Také vás přepadla nostalgie?
Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov a spol. je plánují během základní části obléct čtyřikrát. Poprvé 28. října proti Winnipeg Jets. Fanoušci při té příležitosti obdrží na památku postavičku... hádejte koho... ano, Gáboríka.
Té největší hvězdy ze začátků Wild v NHL. A dodnes držitele několika minnesotských klubových rekordů.
