Česko na olympiádě? Za mořem skládají soupisku, s triem borců z Dynama, ale bez Lauka

7. srpna 18:00Tomáš Zatloukal
Koho byste nominovali pod pět kruhů? Tužku a papír do ruky. Svůj výběr pak můžete porovnat s názory zámořských žurnalistů. Těch z oficiálního ligového serveru NHL.com či populárního portálu The Score. Koho by poslali do Itálie? Na obou seznamech chybí třeba Jakub Lauko, který ovšem věří, že mu přesun do Pardubic k únorové letence pomůže.
Stoprocentní shoda.
Ta panuje nad brankovištěm.
Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Dan Vladař.
Na klíčovém postu „repre” bota netlačí. Je z čeho vybírat. Kdyby někdo z jmenovaného tria nemohl, je tu Vítek Vaněček, Petr Mrázek, David Rittich a pár dalších (Dobeš, Patera, Zajíček, Hrubec či Stezka).
Obrana? Z NHL by ji kompletně nevykouzlil ani David Copperfield. A také u ní jsou volby na vlas stejné.
Radko Gudas, Filip Hronek, Jan Rutta a Davidové Jiříček se Špačkem zpoza velké louže. A z Evropy? Jakub Krejčík, Michal Kempný a Libor Hájek.
Možní náhradníci?
Takhle z patra třeba takový Daniel Gazda, případně Tomáš Kundrátek, Jiří Ticháček či Filip Pyrochta.
Kurážná sázka? Radim Mrtka. Nebo byste sáhli po někom jiném? Konkurence v defenzívě chybí, je to česká achillovka. Už tradičně.
V útoku se zaoceánské zdroje opět dosti kopírují.
Unisono tam vidí Davida Pastrňáka, Pavla Zachu, Martina Nečase, Ondřeje Paláta, Tomáše Hertla, Jiřího Kulicha, Filipa Chytila, Davida Kämpfa, Lukáše Sedláka, Dominika Kubalíka a samozřejmě také tvořivého tahouna Romana Červenku (co na tom, že mu bude v době turnaje čtyřicet?).
The Score pak doplňuje Matěje Blümela, Radka Faksu a Adama Klapku.
NHL.com Ondřeje Beránka, Davida Tomáška a Jakuba Fleka.
Kdo další by mohl spadat do okruhu adeptů?
Na MS se dostalo třeba na Matěje Stránského, Michaela Špačka a Daniela Voženílka. Naději má jistě i další účastník letošního světového šampionátu Lauko, ale kdo z vás má pardubickou posilu s neotřesitelnou jistotou v jedné ze čtyř lajn?
I bez něj mají Pardubice v obou výběrech tři plejery, další přicházejí v úvahu jako náhradníci. Ze severoamerických soutěží pochází 15 hráčů, kteří se objevují v nominacích od NHL.com i The Score.
Koho jste napsali na tu vaši?
