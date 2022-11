České ofenzivní trio válí. Dva borci v elitní desítce!

Dlouho byl v zámoří spoleh na Davida Pastrňáka. To se nemění, status hvězdy si upevňuje každým zápasem. Začátek sezony nicméně náramně vychází i dalším dvěma borcům. Výtečně hraje Martin Nečas i Dominik Kubalík. Když trošku přivřeme oči, uvidíme tři borce v nejlepší dvacítce bodování!

Jak je to možné? Inu, David Pastrňák je tradičně mezi ligovou elitou. V pondělním vydání žebříčku je na čtvrtém místě s devatenácti body, bilance 8+11 je vskutku báječná, vždyť před ním jsou pouze McDavid, Draisaitl a Kučerov. Tedy společnost, ve které prostě chcete být.

Důkazem výborného startu do sezony je i ocenění pro druhou hvězdu měsíce října. I díky parádnímu startu se začíná nahlas mluvit o tom, že by poprvé v kariéře mohl dosáhnout na hranici sta bodů. Konec sezony je ještě daleko, ale i pokud by ze současného tempa slevil, měl by se přes tuto hranici dostat.

Pastrňák si tedy vybral ideální moment pro životní sezonu. Kdy jindy předvádět vynikající výkony, než když před vámi stojí podpis pravděpodobně největšího kontraktu v životě! S jistotou půjde o osmiletou smlouvu, která by navíc mohla přesáhnout deset milionů dolarů ročně.

Po podpisu smlouvy má druhý český zástupce v top desítce bodování. Martin Nečas v létě kývnul na dvouletý kontrakt, během něhož má ukázat, že si vyslouží velkou výplatu. Vypadá to, že si to vzal k srdci, hraje totiž jako z partesu.

Nečas má zatím ve dvanácti zápasech sedmnáct bodů. Už nyní je tedy téměř v polovině hodnoty počtu bodů, které získal za celý minulý ročník.

Daří se mu na přesilovkách, hraje v očividné pohodě, za což může vděčit zvýšenému sebevědomí či psychologovi. „V létě jsem si uvědomil, že mentální stránka je snad stejně důležitá jako fyzická. Proto jsem se k tomuto kroku rozhodl, je to něco nového,“ řekl odchovanec Komety.

Třetím do party je Dominik Kubalík. V Detroitu jako by na něj vylili vodu znovuzrození, svými výkony totiž udivuje. Momentálně je v bodování 22. nicméně má stejně bodů jako šestnáctý Dahlin.

Pro Red Wings se stává stěžejním mužem ofenzivy, naposledy šikovným gólem dokonal obrat proti Rangers. V sezoně zatím odehrál dvanáct utkání a pouze ve třech z nich se stalo, že by si nepřipsal ani bod. Právě vyrovnanost výkonů byla jedním z faktorů, proč se předchozí sezona nepovedla.

Share on Google+