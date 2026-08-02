Česká želízka pro drafty 2027 a 2028? Zámořští experti favorizují...

2. srpna 2:33Martin Voltr
Naposledy v roce 2022 nedodal český hokej žádného talenta do prvního kola draftu NHL, letos se o splnění tohoto „cíle“ postaral Adam Novotný. Kdo by na něj mohl navázat v příštích letech?
Hned po draftu NHL se tradičně rozjíždějí debaty o tom, jak by mohl vypadat ten příští. Významně je přiživí Hlinka Gretzky Cup, turnaj pro členy nadcházejícího draftového ročníku, který od pondělka hostí Edmonton. Kdo se před skauty ukáže ve výtečném světle, ten už z jejich očí nesejde.
Ještě než vypukne tato přehlídka talentů, zámořští pozorovatelé přišli s prvními predikcemi. Steven Ellis z webu Daily Faceoff i Corey Pronman z The Athletic patří k těm renomovaným a oba se shodují, že k pozici jedničky příštího draftu má nejlépe našlápnuto Landon DuPont.
Kanada by díky němu mohla mít už pátou jedničku v řadě. Obránce pocházející z Calgary poslední dva roky řádil v Everettu. Předloni si vysloužil tzv. status výjimečnosti, díky němuž mohl do WHL nastoupit už v patnácti letech. Oslňuje svou komplexností a jediný drobný otazník visí nad jeho výškou, neboť měří 183 centimetrů – to je na vysněného obránce z dnešního pohledu NHL málo, či přinejmenším na hraně.
Stejně jako Gavin McKenna přitom stráví sezonu před draftem v NCAA, letos totiž nastupuje na University of Michigan. Z hlediska produktivity to jeho rozlet přibrzdí, ale z univerzity pak bude mít přechod na nejvyšší scénu nepochybně plynulejší.
Dál už by to z pohledu obránců mělo být výrazně slabší, žádný z expertů nemá jiného beka výš než na čtrnácté příčce. S výškou zdaleka nemají problém další dva favorité, Kanaďan Alexis Joseph a Rus Nazar Privalov. U druhého jmenovaného by tedy mohla znamenat potíž jeho údajná dlouhodobá smlouva v CSKA Moskva.
A jak si tedy stojí české naděje?
Po uplynulé sezoně má do prvního kola nejlépe našlápnuto Petr Tomek. Jeho výkony v áčku Karlových Varů – 20 bodů v základní části a dalších devět v play off – braly dech, teď na ně ale musí navázat, aby skautům ukázal, že nešlo o pouhý výstřelek. Ellis řadí Tomka na osmé místo a Pronman na patnácté.
„Bylo těžké ho letos ignorovat. Jde o výborného bruslaře a je také velmi chytrý,“ napsal první z nich. „Má excelentní úroveň dovedností a ofenzivní instinkty. Je menší, ale pracuje tvrdě a vyhrává souboje s většími protivníky,“ zminil druhý.
The Athletic řadí do prvního kola, přesněji na 23. místo, také Davida Huka. Další centr narozený v závěru roku 2008, a tedy rovněž bronzový medailista z MS osmnáctek a v nové sezoně hráč kategorie U19, je oproti Tomkovi vzrostlejší. „Splňuje mnoho požadavků klubů NHL. Má rychlost, šikovné ruce a hokejový cit, dokáže dirigovat hru a vytvářet spoustu šancí,“ napsal Pronman.
Huk strávil poslední dva roky po odchodu z pražské Slavie ve švédském Linköpingu. V uplynulé sezoně se propracoval do juniorky, kde ve 27 startech nasbíral 15 bodů (6+9). Nyní může odejít do Tri-City v kanadské WHL.
Mimo pořadí, nicméně také se šancí na úvodní kolo, řadí Ellis ještě Lukáše Kachlíře a Michala Hartla. Oba dva šikulové mladšího ročníku 2009 patrně zůstávají v Česku, kde se pokusí prosadit k co nejvyššímu počtu extraligových startů.
Zámořští experti favorizují na první kolo rovněž několik slovenských talentů. Shodují se na Timothym Kazdovi, nejproduktivnějším hráči uplynulého MS osmnáctek; Pronman ho má na osmém a Ellis na jedenáctém místě. The Athletic kousek za ním zmiňuje také Tomáše Seliče, Hartlova parťáka z brněnské Komety, a na 20. místě ještě Filipa Kovalčíka. To by znamenalo pro Slováky až zázračný úspěch.
Predikovat cokoli směrem k draftu 2028 je v tuto chvíli ještě odvážnější, nicméně web Daily Faceoff už první nástin přinesl. Podle očekávání v něm nechybí další český talent: sparťanský obránce Matyáš Michálek.
„Už teď se jeví jako jeden z nejlepších evropských obránců, které jsme za poslední dobu viděli. Letos zářil v reprezentacích od šestnáctky po osmnáctku. Michálek je vyspělý obránce, který pod tlakem příliš nechybuje a bez potíží zvládá držet krok s rychlejšími soupeři. Líbí se mi, jak tvrdě pracuje v každém střídání,“ sumíroval Steven Ellis. Škoda jen, že Michálek přišel o Hlinka Gretzky Cup kvůli zranění.