NHL.cz na Facebooku

NHL

Česká zeď ve Philly! Vladař 42 zákroky vygumoval Tučňáky a poslal Flyers dál

30. dubna 10:30

David Zlomek

Philadelphia Flyers jsou ve druhém kole play-off a vděčí za to ve velké míře i Danu Vladařovi. Osmadvacetiletý český gólman v osudovém šestém zápase proti Pittsburghu předvedl výkon, který se zapíše do historie klubu.

Poté, co si v předchozích dvou utkáních vybral pořádnou porci smůly (včetně onoho nešťastného vlastního gólu od zadního mantinelu v pátém zápase), se Vladař vrátil v naprosto monstrózní formě. Zlikvidoval všech 42 střel Penguins, připsal si druhou nulu v sérii a vytvořil nový rekord Flyers v počtu zákroků při vítězném postupu. „Bylo to o víře,“ řekl Vladař po zápase. „Chtěl jsem klukům dát šanci vyhrát a věřil jsem, že tam jeden gól dotlačí.“

Zápas byl napínavým gólmanským duelem až do 18. minuty prodloužení, kdy bitvu rozsekl obránce Cam York. Ale nebýt Vladaře, Flyers by se k oslavám nejspíš vůbec nedostali. Pittsburgh, bojující o přežití, ve třetí třetině a prodloužení naprosto dominoval a přestřílel domácí 23:11. Vladař však působil, jako by v brankovišti postavil neprostupnou stěnu. 

„Tlačili celou dobu. Měli dost tutovek a vyložených šancí, ale on je pochytal, bylo prostě šílené,“ žasl po zápase obránce Jamie Drysdale. „Je to hráč pro velké okamžiky. Dnes byl neuvěřitelný.“

Vladařova cesta k pozici hrdiny Philadelphie je příběhem trpělivosti. Poté, co dělal roky dvojku v Calgary, podepsal loni v létě s Flyers dvouletou smlouvu na 6,7 milionu dolarů, aby konečně dostal šanci být jedničkou. Výsledek? Kariérní maxima v počtu výher (29), startů i průměru inkasovaných gólů.

Trenér Rick Tocchet neskrýval radost z toho, jak se český gólman oklepal z laciných gólů v minulých zápasech: „Jak byste ho mohli nemilovat? Po minulém gólu, za který ani nemohl, se obviňoval. On je ten typ, co se pro tým nechá zastřelit. Dnes byl fenomenální.“

Série s Pittsburghem je u konce a Vladař z ní vychází s fantastickou úspěšností 93,7 % a průměrem 1,61 gólu na zápas.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.