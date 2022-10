Česká premiéra v NHL, příznivé starty tří duelů či Bitva o Albertu

Sobotní podvečer a noc na neděli nabídne dvanáct duelů. Český fanoušek upře zrak na zápas LA Kings – Toronto Maple Leafs. První utkání v NHL si v barvách Toronta totiž připíše Filip Král, který naskočí v obranném páru vedle Giordana. Matěj Blümel si na svou premiéru ještě počká.

Program ze soboty na neděli načne v příznivých 20 hodin utkání mezi Dallasem a Rangers. Dallas zažívá poměrně slušný vstup do nového ročníku, když v osmi utkáních posbíral 11 bodů a vyhřívá se na druhé příčce v Západní konferenci. Stars táhne především první lajna Robertson, Hintz, Pavelski. Na druhé straně Rangers jsou ve Východní konferenci druzí od konce, na kontě mají z osmi utkání tři vítězství.

V deset hodin večer se rozehraje utkání mezi Floridou a Ottawou. Panteři z posledních pěti utkání zvítězili pouze dvakrát, když přetlačili Philadelphii a Islanders. Ottawa z posledních pěti utkání naopak padla pouze jednou, domácí neporazitelnost jim překazila v noci na pátek Minnesota. Obě mužstva trápí zranění, Floridě chybí Duclair s Ekbladem, na straně jejich soupeřů bude chybět Norris a Zub, nejistá je stále situace kolem gólmana Talbota.

V půl jedenácté večer se na ledě San Jose představí Tampa. Oba týmy zatím příliš nezáří, Sharks posbírali v deseti utkáních šest bodů, Tampa má na kontě o dva odehrané zápasy méně v nichž urvala osm bodů, aktuálně je na Východě na pozici číslo 12.

V jednu hodinu ráno odstartuje další porce zápasů. Představí se například Chicago, které dorazí do Buffala. St. Louis bude doma hostit Montreal. Český fanoušek bude rád sledovat, jak se bude dařit Detroitu, kde se výborně uvedl Dominik Kubalík, který má na kontě 10 kanadských bodů. Křídla doma přivítají Minnesotu.

Veliká noc čeká Filipa Krále. Český obránce se v zápase proti LA Kings poprvé objeví v nejslavnější lize světa v dresu Toronta. Šanci dostane v obranném páru vedle Giordana a oblékne číslo 82.

Hurikáni z Caroliny zamíří do Philadelphie a budou se snažit o další bodový přísun do tabulky. Zkraje ročníku se velmi daří Martinu Nečasovi, který má na kontě devět bodů v sedmi zápasech.

V půl druhé přivítají Islanders Colorado. Ostrované mají šňůru dvou výher a budou se snažit tuto sérii prodloužit. Naopak Colorado naposledy prohrálo 0:1 na ledě New Jersey.

O půl hodiny později začne zápas mezi Nashvillem a Washingtonem. Predátoři naposledy hráli v noci na pátek, kdy si připsali první výhru v sezoně na severoamerickém kontinentu, předtím totiž vyhráli pouze dva zápasy v Praze. Washington byl naposledy vynulován Dallasem 0:2.

Ve tři hodiny ráno se strhne i Bitva o Albertu! Calgary přivítá doma Edmonton. Minulé vzájemné utkání se konalo před necelými dvěma týdny, tehdy uspěli Flames poměrem 4:3. Od té doby Calgary sehrálo čtyři duely a třikrát odcházelo vítězně. Oilers stihli zápasů šest a připsali si čtyři výhry.

Jako poslední půjde do akce Seattle, který přivítá Pittsburgh. Výsledky Krakenů jsou jako na houpačce, doma se jim však letos příliš nedaří, z pěti duelů zvládli do vítězného konce dovést jediný. Pens se po parádním startu ročníku dostali do menší krize. Poslední tři zápasy strávili na výjezdu a padli v Edmontonu, Calgary i Vancouveru.

Kompletní program:

20:00 Dallas Stars – New York Rangers

22:00 Florida Panthers – Ottawa Senators

22:30 San Jose Sharks – Tampa Bay Lightning

01:00 Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks

01:00 Detroit Red Wings – Minnesota Wild

01:00 Los Angeles Kings – Toronto Maple Leafs

01:00 Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes

01:00 St. Louis Blues – Montreal Canadiens

01:30 New York Islanders – Colorado Avalanche

02:00 Nashville Predators – Washington Capitals

03:00 Calgary Flames – Edmonton Oilers

03:00 Seattle Kraken – Pittsburgh Penguins

