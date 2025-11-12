NHL.cz na Facebooku

Češi v akci: Pastrňák se Zachou skórovali proti Torontu, Nečas prostřelil Dostála

12. listopadu 7:30

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v osmi zápasech. Gólově se ale prosadili pouze ve dvou. Za Boston skóroval Pastrňák se Zachou, Za Colorado pak Martin Nečas.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Jubilejní gól číslo 400! A hned vzápětí 401! 

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Pavel Zacha otevřel po asistenci Pastrňáka skóre v přesilové hře. Pro českého útočníka jde o patnáctý bod v sezóně. 

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas ve třetí části šikovně protečoval šikovnou střílenou přihrávku MacKinnona za záda Dostála a navýšil vedení Colorada na 3:1. Avs nakonec vstřelili gól do prázdné a ukončili vítěznou šňůru soupeře.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 5:3

David Pastrňák (BOS) – 2+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:08
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:39

Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 1:5

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:12

Ottawa Senators – Dallas Stars 2:3pp

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:56

Carolina Hurricanes – Washington Capitals 1:4

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 7, čas na ledě 17:11

St. Louis Blues – Calgary Flames 3:2

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:58
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 1+ účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:23

Minnesota Wild – San Jose Sharks 1:2pp

David Jiříček (MNS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 9:47

Colorado Avalanche – Anaheim Ducks 4:1

Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:56
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:46

Vancouver Canucks – Winnipeg Jets 3:5

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:27

