Češi v akci: Pastrňák se Zachou skórovali proti Torontu, Nečas prostřelil Dostála

12. listopadu 7:30Radim Sochor
Češi a Slováci se dnes představili v osmi zápasech. Gólově se ale prosadili pouze ve dvou. Za Boston skóroval Pastrňák se Zachou, Za Colorado pak Martin Nečas.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Jubilejní gól číslo 400! A hned vzápětí 401!
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Pavel Zacha otevřel po asistenci Pastrňáka skóre v přesilové hře. Pro českého útočníka jde o patnáctý bod v sezóně.
It's a Pasta to Zacha connection that gets the B's up early ???? pic.twitter.com/v9KYDsliVM
— NHLonTNT (@NHL_On_TNT) November 12, 2025
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Martin Nečas ve třetí části šikovně protečoval šikovnou střílenou přihrávku MacKinnona za záda Dostála a navýšil vedení Colorada na 3:1. Avs nakonec vstřelili gól do prázdné a ukončili vítěznou šňůru soupeře.
Marty Nečas makes it 3-1 @Avalanche on the power play ⚡️ pic.twitter.com/8Ry1ysFO7r
— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) November 12, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 5:3
David Pastrňák (BOS) – 2+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:08
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:39
Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 1:5
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:12
Ottawa Senators – Dallas Stars 2:3pp
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:56
Carolina Hurricanes – Washington Capitals 1:4
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 7, čas na ledě 17:11
St. Louis Blues – Calgary Flames 3:2
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:58
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 1+ účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:23
Minnesota Wild – San Jose Sharks 1:2pp
David Jiříček (MNS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 9:47
Colorado Avalanche – Anaheim Ducks 4:1
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:56
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:46
Vancouver Canucks – Winnipeg Jets 3:5
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:27
