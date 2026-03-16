Češi v akci: Pastrňák rozhodl prodloužení v Buffalu, Dostál střídal po třech gólech

29. dubna 7:33

Radim Sochor

David Pastrňák byl v noci hlavní hvězdou zápasu. Rozhodl totiž prodloužení a udržel Boston Bruins naživu. Naopak ne příliš povedený zápas zažil Lukáš Dostál, který v Edmontonu za 11 minut třikrát inkasoval a byl střídán.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Hampus Lindholm v 10. minutě prodloužení našel na útočné modré Davida Pastrňáka, který velmi povedenou kličkou překonal brankáře a rozhodl prodloužení. 

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:2pp

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:19
David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:15

Dallas Stars – Minnesota Wild 2:4

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:16

Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:1

Lukáš Dostál (ANA) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 10:13

Aktuálně z nhl.cz

Hurricanes vyhlížejí soupeře a léčí šrámy. Rychlovka proti Ottawě dodala drahocenný klid

29. dubna 12:00

Viel time: nečekaný hrdina Anaheimu

29. dubna 11:00

Pasta zase spasil Boston! Spolupráce sousedů odvrátila konec sezóny

29. dubna 10:00

Boston zvládl prodloužení v Buffalu, Edmonton odvrátil konec sezóny

29. dubna 6:41

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

