Češi v akci: Pastrňák rozhodl prodloužení v Buffalu, Dostál střídal po třech gólech

29. dubna 7:33Radim Sochor
David Pastrňák byl v noci hlavní hvězdou zápasu. Rozhodl totiž prodloužení a udržel Boston Bruins naživu. Naopak ne příliš povedený zápas zažil Lukáš Dostál, který v Edmontonu za 11 minut třikrát inkasoval a byl střídán.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Hampus Lindholm v 10. minutě prodloužení našel na útočné modré Davida Pastrňáka, který velmi povedenou kličkou překonal brankáře a rozhodl prodloužení.
BOSTON RUNS ON PASTA AND THE BRUINS ARE STILL ALIVE pic.twitter.com/Ic7qDUypYA
— Barstool Sports (@barstoolsports) April 29, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:2pp
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:19
David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:15
Dallas Stars – Minnesota Wild 2:4
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:16
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:1
Lukáš Dostál (ANA) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 10:13