NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi v akci: Marty party! Nečas se dvěma góly první hvězdou zápasu

8. října 6:37

Radim Sochor

Jediný zápas s českým nebo slovenským zastoupením začal jako poslední, Colorado s Martinem Nečasem přijelo na led LA Kings.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

McKinnon obkroužil branku LA, následně našel v mezikruží Martina Nečase, který nechytatelnou ranou otevřel skóre zápasu. A střeleckou listinu Colorada český kanonýr také uzavřel, když po další milimetrové ráně dal 4. branku Avs.

Statistiky:
Martin Nečas (COL) – 2+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

McDavid nastavil nový standard. Eichel však říká: Moje smlouva se tím nemění

8. října 10:00

Florida zvládla duel s Chicagem, Šilovs vynuloval Rangers

8. října 6:25

Preview: NHL odstartuje třemi zápasy. Obhájci z Floridy a souboj těžkých vah na Západě

7. října 19:54

25 milionů pro McDavida? Slabý odvar, Walman si přijde téměř na dvojnásobek

7. října 15:00

nhl.cz doporučuje

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.