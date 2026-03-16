Češi tlačí Boston do play-off! Pastrňák má nejdelší šňůru v NHL, Zacha vládne střelcům

26. března 15:47Tomáš Zatloukal
Ta myšlenka se objevuje stále častěji: Kde by bostonští Bruins byli nemít české duo David Pastrňák, Pavel Zacha? Světoví šampioni z Prahy drželi tradiční klub ve hře o play-off celou sezonu a navrch dokonale načasovali fazónu a pomáhají Black&Gold v klíčových týdnech skvostnými výkony. Věděli jste třeba, že Zacha nasázel za posledních 11 mačů devět gólů? Nikdo napříč NHL není lepší.
Před pár dny glosoval Zachovy náramné časy oficiální web NHL jako „životní sezonu.“
Těžko nesouhlasit.
Proti Šavlím z Buffala přidal Zacha další razítko na tohle označení. To když po trpělivém kroužení ve středním pásmu objevil skulinu, projel do útočného pásma, převzal mazanou přihrávku od Davida Pastrňáka a zařídil pro Boston veledůležitý bod navrch.
Prudkou střelou mezi betony Ukko Pekky Lukkonena.
„Snažil jsem si hlavně udržet rychlost. Dlouho jsem tam neviděl prostor pro přechod do třetiny, nakonec si jeden moment vyčíhal a Pasta mi parádně prostrčil puk pod soupeřovou hokejkou. Viděl jsem, jak se gólman přesouvá, takže jsem se snažil vypálit dolů. Vyšlo to,“ pochvaloval si borec, který v NHL začínal u Ďáblů z New Jersey.
Jako ostře sledovaný talent, vždyť byl draftovou šestkou!
Už třetí sezonu ale nosí dres Medvědů. Dostal se do své vysněné destinace, našel opravdový hokejový domov. Postupně vypiloval souhru s Pastrňákem, těží z toho oba. Stejně jako třeba nároďák (že na OH zůstalo jen u plánů).
Pasta byl u čtyř z oněch devíti Zachových tref, ukazuje se, že brněnský rodák je vitální i ve chvílích, kdy nemá po ruce hvězdného krajana. Šlape mu to třeba se švédským šikulou Viktorem Arvidssonem.
Každopádně za mač s Buffalem si minimálně stejnou pochvalu zaslouží právě také Pastrňák.
Proti Sabres bral hned tři body (za gól a dvě asistence), vymyslel rozhodující akci. Celkově bodoval už jedenáctkrát za sebou!
Během své série, nejdelší aktuální napříč NHL, nastřádal sedm gólů a 11 asistencí. „On je náš klíčový, spoléháme na něj,“ povídá německý kouč Marco Sturm. „Neříkám, že nutně musí být rozdílovým hráčem každý večer, ale potřebujeme, aby nás táhl.“
Pastrňák to plní do puntíku. Těžko od něj chtít víc. To díky duu 37+88 jsou borci z Beantownu na postupové pozici. Boj ale zdaleka není u konce.