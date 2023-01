Češi jsou po 22 letech ve FINÁLE! Prodloužení rozhodl Kulich

Čeští hokejisté si po 22 letech zahrají finále na mistrovství světa juniorů. V čase 59:21 vyrovnal David Jiříček, v prodloužení o českém postupu přes Švédy do boje o zlato rozhodl Jiří Kulich. Češi tak v noci ze čtvrtka na pátek vyzvou ve velkém finále vítěze nočního duelu mezi Kanadou a USA.

Češi měli v první třetině herní převahu. Na střely to sice bylo nijak ohromujících 9:6, mnohem nebezpečnější ale byly ty české. O tlaku národního týmu pak nejlépe hovořil poměr všech střeleckých pokusů: dalších šest ran totiž zblokovali švédští hokejisté a devět střel letělo mimo branku.

Aktivitou v první třetině hýřil především powerforvard Martin Ryšavý, právě on se ocitnul v největší šanci – v podstatě identické, z jaké v oslabení čtvrtfinálového duelu se Švýcary udeřil Marcel Marcel. Ryšavý volil i stejný způsob zakončení, jeho bekhendovou kličku ale Carl Lindbom pokryl.

Potom Ryšavý vybojoval přesilovku a v ní se Češi usadili v pásmu ale... První třetina názorně ukázala, proč je Lindbom statisticky nejlepším gólmanem turnaje – chytal s ledovým klidem, poradil si i s několika nebezpečně tečovanými střelami.

Skvělý šampionát prožívá také obránce Ludvig Jansson. V prvním vzájemném zápase sestřelil Česko dvěma góly a právě on otevřel krátce po startu druhé třetiny skóre semifinálové souboje. Jansson dostal ideálně nabito od parťáka Eliase Petterssona a střelou z první trefil přesně k tyči – 0:1.

Poté mohlo být s národním týmem ještě hůř, rozhodčí ho totiž přísně poslali do tří. Téměř dvě minuty dlouhé oslabení 5 na 3 však junioři ustáli, i díky dalším z řady skvělých zákroků Tomáše Suchánka.

Horší to potom bylo s vytvářením šancí. Švédové působili hodně vyspělým dojmem, zkušeně si hlídali obranné pásmo a nepouštěli soupeře do slotu. Až těsně před sirénou se do vážnější příležitosti dostal obránce Jiří Ticháček. Jenže... Pak zase zachránil Švédy skvělý Lindbom.

Bylo to pořád dokola: Švédové chránili nebezpečné prostory, a když už udělali chybičku, napravil to jejich gólman. A ve 46. minutě, po střele Eduarda Šalého, když už to bylo i nad Lindbomovy schopnosti, pro změnu pomohla Švédům tyčka!

V 56. minutě se při závěrečné honbě za vyrovnáním už ale opět vytáhl Lindbom, když efektně lapil velmi nebezpečnou střelu Jiříčka z vrcholku kruhu.

Už se zdálo, že zeď jménem Carl Lindbom zůstane nepřekonána.

Ale!

Při české hře bez brankáře, v čase 59:21, se konečně na národní tým usmálo štěstí. David Jiříček napřáhl na modré, vší silou poslal puk na branku a ten prošel pod Lindbomovým betonem – 1:1.

Jiříček se rozjel k české střídačce a tým v objetí slavil last-minute vyrovnání. Sen o postupu do finále dál žil.

A ten v prodloužení proměnil v realitu Jiří Kulich, který si od mantinelu vybruslil do slotu a těsně před brankářem Lindbomem forhehendem zvedl puk pod horní tyč – 2:1!

Velkolepý obrat dokonán.

Národní tým tak v pátek od 0:30 čeká po 22 letech finále mistrovství světa. A to s vítězem ze zápasu zámořských gigantů USA – Kanada. Zároveň připomínáme, že si česká dvacítka zajistila první medaili z MSJ od roku 2005.

ČESKO – ŠVÉDSKO 2:1 po prodloužení (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0)



Branky a nahrávky: 60. Jiříček (Špaček, Szturc), 70, Kulich (Šapovaliv, Špaček) – 22. Jansson (E. Pettersson, Östlund).

Rozhodčí: Campbell, Hamilton – Wyonzek (všichni Kanada), Grillo (USA).

Vyloučení: 4:2.

Bez využití.

Střely na branku: 31:22 (9:6, 6:8, 14:3 – 2:5).

Diváci: 9 265.

Nejlepší hráči: Jiří Kulich – Victor Sjöholm.

Česko: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura – Sapoušek. Trenér: Rulík.

Švédsko: Lindbom – Engström, Sjöholm, Norén, Sandin Pellikka, E. Pettersson, Jansson, Odelius – Rosén, Stjernborg, Lysell – Carlsson, Bystedt, Wagner – Öhgren, Östlund, Strömgren – Lekkerimäki. Trenér: Hävelid.

Závěrečný program MS do 20 let 2023

Čtvrtek 5. ledna:

0:30 Kanada – USA (2. semifinále, Halifax)

20:30 zápas o 3. místo (Halifax)

Pátek 6. ledna:

0:30 finále (Halifax)

Začátky jsou uvedeny v českých časech, na východě Kanady je o 5 hodin méně.

Share on Google+