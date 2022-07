Češi bez smlouvy v NHL: co bude s Kempným či Simonem?

Sedm českých hráčů je aktuálně bez smlouvy v NHL – a jde o sedm zcela odlišných příběhů. Ve hře jsou buď nové štědré kontrakty, ale i trejdy či návraty do Evropy.

Nechránění volní hráči

MICHAL KEMPNÝ (O, 31 let). Zámořskou kariéru mu zkomplikovaly zdravotní problémy, většinu letošní sezony strávil na farmě. Dál chce zůstat v NHL, nebylo by tedy překvapením, kdyby tam v září podstoupil try-out. Pokud by v zámoří žádnou zajímavou nabídku nedostal, údajně je ve hře návrat do Komety.

DMITRIJ JAŠKIN (Ú, 29 let). Po sezoně 2020/2021, v níž se stal nejlepším střelcem KHL, se pokoušel o velký comeback do NHL. Po deseti zápasech v Arizoně ale přišlo vážné zranění. A s tím i předčasný konec sezony a možná také zámořské kariéry. Na jaře se spekulovalo o Jaškinově podpisu s Kazaní, otázkou je, zda po událostech v Rusku, jež se dotýkají i sportu (viz Ivan Fedotov a další), nezmění názor.

DOMINIK SIMON (Ú, 27 let). O práci v NHL by se neměl bát. Produktivní sice moc není, zato perfektně zvládá defenzivní úkoly. Je v podstatě ideální volbou do čtvrté formace. V analytických statistikách, které se v zámoří pro generální manažery stávají čím dál důležitějším pomocníkem, letos patřil co se týče bránění k nejlepším v celé lize. Navíc je v ideálním věku.

Chránění volní hráči

VÍTEK VANĚČEK (G, 26 let, New Jersey Devils). Dosavadní slabinou Devils byl právě brankářský post. Změní se to poté, co z Washingtonu přivedli Vítka Vaněčka? Nejprve se s ním ale musí dohodnout na smlouvě. Dosud bral v NHL skromných 700 tisíc dolarů, teď si výrazně polepší. Mezi brankáři se v NHL zařadil k průměru, udělá v New Jersey další výkonnostní skok?

MARTIN NEČAS (Ú, 23 let, Carolina Hurricanes). Carolina je známá tím, že v ruce obrací každý dolar. Jednání mezi hráči a vedením bývají obzvlášť tvrdá, mnohdy končí trejdem. Jak to bude s Nečasem? Poslední zprávy hovořily o tom, že představy obou stran jsou hodně odlišné. Čím dál tím víc se tak mluví o možné výměně.

PAVEL ZACHA (Ú, 25 let, Boston Bruins). Vymanil se z pověsti defenzivního forvarda a poslední roky vydatně přispíval k týmové produktivitě New Jersey. Jak bude vypadat jeho nová smlouva u Bruins, kteří Zachu získali výměnou za Erika Haulu? U Devils bral 2,25 milionu dolarů, teď si rozhodně řekne o víc. Zacha se stejně jako výše zmíněný Vaněček přihlásil k arbitráži, o výši jejich kontraktů tak v krajním případě bude muset rozhodnout až nezávislý soudce.

FILIP ZADINA (Ú, 22 let, Detroit Red Wings). Někdejší šestka draftu zatím čeká na průlomovou sezonu. Dá se proto předpokládat, že Zadina podepíše krátkodobý kontrakt – pokud se mu bude dařit a začne střílet góly, další smlouva bude štědřejší. A Detroit si mezitím ujasní, zda může se Zadinou počítat i v plánech do budoucna, nebo ho vymění.

