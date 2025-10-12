Češi a Slováci: Zacha si otevřel střelecký účet! Nečas zapsal tři kanadské body

12. října 7:28Jan Šlapáček
Noc na neděli přinesla i dva české góly. První trefu v letošním ročníku si na své konto zapsal Pavel Zacha, který se podílel na další výhře Bruins. Výborným výkonem se v noci prezentoval i Martin Nečas, který si proti Dallasu připsal hned tři body. Slovenské fanoušky potěšil gól Martina Fehérváryho.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Boston dokázal vyhrát i ve třetím zápase nové sezóny a jde proti předpokladům. Velký podíl na tom má i Pavel Zacha, který svým prvním gólem v sezóně otevíral skóre duelu a dostal Bruins proti Buffalu do vedení.
ZACHA WITH SOME ZIP pic.twitter.com/cst8LWvttf
— Boston Bruins (@NHLBruins) October 11, 2025
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Martin Nečas hraje na začátku nového ročníku ve skvělé formě, což se projevuje i na jeho statistikách. Proti Dallasu nejdříve vstřelil branku po skvělém pasu Nathana MacKinnona, aby si následně připsal ještě dvě asistence. I přes tento bodový příspěvek českého útočníka prohrálo Colorado 4:5 po samostatných nájezdech.
MacKinnon finds Necas across the ice for the equalizer ???????????? pic.twitter.com/dGz03tqu7y
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 12, 2025
Martin Fehérváry (Washington Capitals)
Poprvé v sezóně se dokázal prosadit i slovenský obránce Martin Fehérváry. Ten se proti Islanders zjevil v nečekané pozici před brankou a úspěšně dorazil kotouč za záda Ilji Sorokina.
????#ALLCAPS GOAL: Fehervary scores off a rebound???? pic.twitter.com/hoOfb0HxoF
— Capitals Replays (@CapitalsReplays) October 11, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Calgary Flames - St. Louis Blues 2:4
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:22
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:02
Boston Bruins - Buffalo Sabres 3:1
David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:35
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:25
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:5
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:13
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:29
New York Islanders - Washington Capitals 2:4
Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53
Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 2:3
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:37
Nashville Predators - Utah Mammoth 2:3pp.
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 62:16
Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:5sn.
Martin Nečas (COL) – 1+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:11
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:1
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 27:19
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:17
San Jose Sharks - Anaheim Ducks 6:7pp.
Radko Gudas (ANA) – 0+1, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59
Petr Mrázek (ANA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 59:49
Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 2:1pp.
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:06
