NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Zacha si otevřel střelecký účet! Nečas zapsal tři kanadské body

12. října 7:28

Jan Šlapáček

Noc na neděli přinesla i dva české góly. První trefu v letošním ročníku si na své konto zapsal Pavel Zacha, který se podílel na další výhře Bruins. Výborným výkonem se v noci prezentoval i Martin Nečas, který si proti Dallasu připsal hned tři body. Slovenské fanoušky potěšil gól Martina Fehérváryho.

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Boston dokázal vyhrát i ve třetím zápase nové sezóny a jde proti předpokladům. Velký podíl na tom má i Pavel Zacha, který svým prvním gólem v sezóně otevíral skóre duelu a dostal Bruins proti Buffalu do vedení.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas hraje na začátku nového ročníku ve skvělé formě, což se projevuje i na jeho statistikách. Proti Dallasu nejdříve vstřelil branku po skvělém pasu Nathana MacKinnona, aby si následně připsal ještě dvě asistence. I přes tento bodový příspěvek českého útočníka prohrálo Colorado 4:5 po samostatných nájezdech.

Martin Fehérváry (Washington Capitals)

Poprvé v sezóně se dokázal prosadit i slovenský obránce Martin Fehérváry. Ten se proti Islanders zjevil v nečekané pozici před brankou a úspěšně dorazil kotouč za záda Ilji Sorokina. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Calgary Flames - St. Louis Blues 2:4

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:22
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:02

Boston Bruins - Buffalo Sabres 3:1

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:35
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:25
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:5

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:13
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:29

New York Islanders - Washington Capitals 2:4

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53

Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 2:3

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:37

Nashville Predators - Utah Mammoth 2:3pp.

Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 62:16

Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:5sn.

Martin Nečas (COL) – 1+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:11
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:1

David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 27:19
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:17

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 6:7pp.

Radko Gudas (ANA) – 0+1, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59
Petr Mrázek (ANA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 59:49

Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 2:1pp.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:06

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Dobře namazaný stroj. Šampioni jsou bez opor, ale také bez proher. Jak Florida umlčuje skeptiky

12. října 18:00

Norris utrpěl vážnější zranění. Útočník Sabres vynechá značnou část sezóny

12. října 15:00

Hampuse Lindholma zastoupil Harris, švédský bek by se měl brzy vrátit do sestavy Bruins

12. října 12:20

Další problémy pro české obránce, Jiříček vypadnul ze sestavy

12. října 10:31

nhl.cz doporučuje

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.