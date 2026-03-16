Češi a Slováci: Zacha s Pastrňákem režírovali výhru Bruins

26. března 4:57

Jan Šlapáček

Boston se v noci mohl naplno opřít o české útočníky Pavla Zachu a Davida Pastrňáka, kteří svůj tým dotáhli k výhře na ledě Buffala.

Největší chvíle Pavla Zachy v zápase přišla v prodloužení. Osmadvacetiletý útočník byl vyslán do šance svým českým spoluhráčem a přesnou střelou mezi betony rozhodl o výhře Bruins.

Mezi střelce se dostal i David Pastrňák, který naopak skóre utkání v Buffalu otevíral. Český hokejista pálil přesně z pravého kruhu.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Buffalo Sabres - Boston Bruins 3:4pp.

Pavel Zacha (BOS) – 1+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33
David Pastrňák (BOS) – 1+2, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:56

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 4:3

Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:25
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:33

