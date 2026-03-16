Češi a Slováci: Zacha první hvězdou utkání! Klapka k bitce přidal i gól

29. března 7:50Jan Šlapáček
I během dnešní noci se mohl Boston opřít o své české hráče. Pavel Zacha vstřelil dva góly, David Pastrňák u dvou asistoval. Solidní duel za sebou má i útočník Adam Klapka.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Od návratu NHL po olympijské pauze je Pavel Zacha ve skvělé formě a je jedním z důvodů, proč Bruins míří do vyřazovacích bojů. V noci proti silné Minnesotě dokázal dvakrát skórovat a byl vyhlášen první hvězdou utkání.
Adam Klapka (Calgary Flames)
Adam Klapka odstartoval zápas s Vancouverem zvládnutou bitkou a nakonec se i zapsal na střeleckou listinu, když se prosadil v závěrečných sekundách duelu. Calgary si připsalo vysoké vítězství 7:3.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:2
Erik Černák (TBL) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:17
New York Islanders - Florida Panthers 5:2
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:47
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:47
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 4:2
Lukáš Dostál (ANA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,91 %, odchytal 58:14
Boston Bruins - Minnesota Wild 6:3
David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:48
Pavel Zacha (BOS) – 2+0, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:32
St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs 5:1
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42
Nashville Predators - Montreal Canadiens 1:4
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:2
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:13
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 2:4
Martin Nečas (COL) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:50
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 3:5
Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:27
Los Angeles Kings - Utah Mammoth 2:6
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Calgary Flames - Vancouver Canucks 7:3
Adam Klapka (CGY) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 08:51
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 26:13
Vegas Golden Knights - Washington Capitals 4:5sn.
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:23
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:14