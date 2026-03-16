Češi a Slováci: Zacha pokořil metu 30 gólů v sezóně, trefil se také Nečas

8. dubna 7:51Radim Sochor
Češi a Slováci se dnes v noci představili v devíti zápasech. Na střeleckou listinu se zapsali Pavel Zacha a Martin Nečas. Jak se dařilo ostatním?
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Pavel Zacha hraje ve fantastické formě. Dnes se opět prosadil, když si našel před brankou prostor a po přihrávce McAvoye procedil kotouč pod brankářem Canes. Útočník Bostonu nastřílel poprvé v kariéře 30 gólů v sezóně.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Martin Nečas se pomalu blíží k nasbírané stovce kanadských bodů. Dnes si našel odražený kotouč po zakončení MacKinnona a dorazil jej za bezmocného brankáře.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens – Florida Panthers 4:3sn
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+2, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:36
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 63:28
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:44
Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning 6:2
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:22
New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 1:5
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40
Daniel Vladař (PHI) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Carolina Hurricanes – Boston Bruins 6:5pp
David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:09
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
St. Louis Blues – Colorado Avalanche 1:3
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:47
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:21
Dallas Stars – Calgary Flames 4:3pp
Adam Klapka (CGY) – 0+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 7:58
Utah Mammoth – Edmonton Oilers 6:5pp
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 60:06
Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 1:2
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:53
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16
Anaheim Ducks – Nashville Predators 0:5
Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00