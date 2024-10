Češi a Slováci: Vrána skóroval z první střely v sezóně, Lauko udeřil v oslabení

Jakub Vrána hlásí úspěšný návrat do dresu Capitals. Hned z první střely v sezóně se prosadil a byla to ukázková rána. Vítězný gól dnes v noci vstřelil Jakub Lauko, navíc v oslabení. Co ostatní Češi a Slováci?

Jakub Vrána (Washington Capitals)

První střela na bránu v letošní sezóně a hned milimetrová šibenice? Jakub Vrána ukázal, proč si jej Washington vzal zpět.

Jakub Lauko (Minnesota Wild)

Jakub Lauko se dostal v oslabení do úniku, skvěle si odstavil obránce, následně rychlou kličkou překonal brankáře a vstřelil vítězný gól. Minnesota nakonec zvítězila 4:1.

in case ya missed it:

shorthanded goal for Jakub Lauko ???? pic.twitter.com/8EoDVzHPgQ — Minnesota Wild (@mnwild) October 16, 2024

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 4:1

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:24

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 4:2

Jakub Vrána (WSH) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:46

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:08

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 4:2

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:08

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě13:32

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:15

St. Louis Blues - Minnesota Wild 1:4

Jakub Lauko (MIN) – 1+0, 0 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:20

Dallas Stars - San Jose Sharks 3:2sn

Jan Rutta (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 22:47

Calgary Flames - Chicago Blackhawks 3:1

Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:48

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:44

Petr Mrázek (CHI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:19

