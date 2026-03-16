NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Vítězný gól Bruins vstřelil Zacha. Pastrňák zapsal dvě asistence

22. dubna 7:44

Jan Šlapáček

Gólovou radost z českých hráčů prožil v noci pouze Pavel Zacha, který se podepsal pod vítěznou trefu Bruins na ledě Buffala.

První gól Pavla Zachy v letošním play-off se nakonec ukázal jako nesmírně důležitý. Český útočník zvyšoval ve druhé části v přesilové hře na 3:0, tato trefa se ale nakonec stala vítěznou. Boston vyhrál v Buffalu 4:2. Dvě asistence si v zápase připsal David Pastrňák.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 2:1pp.

Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:02

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:2pp.

Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:26
Jakub Dobeš (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 72:48
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 25:33

Buffalo Sabres – Boston Bruins 2:4

Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24
David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:04

Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 2:3

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:30

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.