Češi a Slováci: Vítězný gól Bruins vstřelil Zacha. Pastrňák zapsal dvě asistence

22. dubna 7:44Jan Šlapáček
Gólovou radost z českých hráčů prožil v noci pouze Pavel Zacha, který se podepsal pod vítěznou trefu Bruins na ledě Buffala.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
První gól Pavla Zachy v letošním play-off se nakonec ukázal jako nesmírně důležitý. Český útočník zvyšoval ve druhé části v přesilové hře na 3:0, tato trefa se ale nakonec stala vítěznou. Boston vyhrál v Buffalu 4:2. Dvě asistence si v zápase připsal David Pastrňák.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 2:1pp.
Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:02
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:2pp.
Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:26
Jakub Dobeš (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 72:48
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 25:33
Buffalo Sabres – Boston Bruins 2:4
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24
David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:04
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 2:3
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:30