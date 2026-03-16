Češi a Slováci v akci: Marty Party, tříbodový Nečas předběhl Pastrňáka

31. března 7:50

Radim Sochor

Gól a dvě asistence. Martin Nečas se blíží ke stobodové hranici, po dnešku má 92 (35+57) kanadských bodů, je šestým nejproduktivnějším hráčem celé ligy a předběhl i Davida Pastrňáka.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Colorado dnes rozstřílelo Calgary. Martin Nečas se prosadil až ve třetí třetině, kdy dostal přihrávku zpoza branky od MacKinnona a překonal bezmocného brankáře. 

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New York Islanders – Pittsburgh Penguins 3:8

David Rittich (NYI) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 12:06
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:12

Colorado Avalanche – Calgary Flames 9:2

Martin Nečas (COL) – 1+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:50

Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 4:2

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:05
Filip Hronek (VAN) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 28:01

Anaheim Ducks – Toronto Maple Leafs 4:5pp

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 9, čas na ledě 7:10

San Jose Sharks – St. Louis Blues 5:4

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:56

Aktuálně z nhl.cz

Dva Češi mezi hvězdami týdne? Počtvrté v historii! Dobeš se Zachou navázali na legendy

31. března 16:15

Tortorellova éra ve Vegas začala vítězně. Chvíli mi trvalo se dostat do tempa, vtipkoval

31. března 14:00

Čistka v Torontu začíná. Jako první odnesl vinu generální manažer

31. března 12:00

Gudasův večer zúčtování. I se zraněním šel do bitky hned ve třetí sekundě a ustál bouři

31. března 10:00

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

