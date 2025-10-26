Češi a Slováci: Slafkovský skóroval počtvrté v sezóně! Dobeš vychytal další vítězství

26. října 6:15Jan Šlapáček
Poprvé v sezóně si Juraj Slafkovský v jednom zápase dokázal zapsat dva kanadské body. Na ledě Vancouveru si připsal jeden gól a jednu asistenci. Z dalšího vychytaného vítězství se raduje Jakub Dobeš.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Slovenský útočník hrál při nočním obratu Canadiens na ledě Canucks důležitou roli. Nejdříve asistoval u branky Nicka Suzuki, aby se o chvíli později prosadil sám. Oba kanadské body Juraj Slafkovský zaznamenal během přesilových her.
Juraj Slafkovsky ties the game for the Habs on the powerplay.
This is going to blow everyone's mind, but, Ivan Demidov was the guy who set up the play.#GoHabsGo
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Colorado Avalanche 3:2
Martin Nečas (COL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:59
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:11
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2 čas na ledě 18:33
Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4:3
Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:45
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:3pp.
Jiří Kulich (BUF) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:24
Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3:0
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:38
Minnesota Wild - Utah Mammoth 2:6
Karel Vejmelka (UTA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:13
Washington Capitals - Ottawa Senators 1:7
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 19:46
Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 3:4
Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:34
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, 0 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:11
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3%, odchytal 60:00
Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:2
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:39
Seattle Kraken - Edmonton Oilers 3:2
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:37
