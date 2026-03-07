Češi a Slováci: Slafkovský první hvězdou utkání! Zacha pomohl k výhře Bruins

8. března 7:12Jan Šlapáček
Montreal se na ledě Los Angeles mohl pořádně opřít o služby Juraje Slafkovského, kterému se povedlo vstřelit dva góly a ještě přidal i asistenci. Bostonu pak k výhře pomohl gól Pavla Zachy.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Šestnáctý gól v aktuální sezóně vstřelil Pavel Zacha, kterému se povedlo prosadit během přesilové hry a otevřel skóre duelu. Boston nakonec zápas proti Washingtonu zvládl a vyhrál 3:1.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Slovenský útočník byl vyhlášen první hvězdou utkání, když se zásadně podepsal pod to, že se Montrealu povedlo získat na ledě Los Angeles dva body za výhru 4:3. Slafkovský dokázal vstřelit dva góly a v závěru se asistencí podílel na vítězné trefě kapitána Nicka Suzukiho.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Washington Capitals 3:1
David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:56
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:44
Martin Féherváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:35
New Jersey Devils - New York Rangers 6:3
Šimon Nemec (NJD) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:57
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:30
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3:4sn.
Dan Vladař (PHI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, 2 TM, odchytal 65:00
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:5
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:45
Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth 4:5pp.
Karel Vejmelka (UTA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 62:08
Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 3:2pp.
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:45
Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 3:4
Juraj Slafkovský (MTL) – 2+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:38
Jakub Dobeš (MTL) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Calgary Flames - Carolina Hurricanes 5:4
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 10:57
Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:10
San Jose Sharks - New York Islanders 1:2pp.
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:42