Češi a Slováci: Slafkovský přispěl dvěma góly! Pětadvacet zákroků pro Dobeše

22. května 7:18

Jan Šlapáček

Finále Východní konference začalo velmi dobře i pro Juraje Slafkovského, kterému se povedlo na ledě Caroliny prosadit hned dvakrát! Jistý výkon podal v brance tradičně Jakub Dobeš.

Čas slovenského útočníka v úvodním zápase série s Hurricanes přišel až ve třetí třetině. Nejdříve se prosadil po krásné individuální akci a navýšil vedení Canadiens na 5:2. Následně se v samotném závěru trefil do prázdné branky.

Slafkovský má na svém kontě v letošním play-off šest vstřelených gólů.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 2:6

Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 2+1, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:41

