Češi a Slováci: Rittich udržel čisté konto! Hronek skóroval při prohře Canucks

24. listopadu 7:22

Jan Šlapáček

Nejvýraznější český výkon podal v noci brankář David Rittich, kterému se proti Seattlu povedlo udržet čisté konto. Mezi střelci se pak objevil Filip Hronek.

Filip Hronek (Vancouver Canucks)

Start Filipa Hronka v utkání s Calgary byl kvůli nemoci českého obránce s otazníkem, nakonec ale šel do boje a dokázal se hned v úvodu střelecky prosadit.

Hronek se prezentoval pěknou individuální akcí, kdy si při přečíslení udělal prostor na pravém kruhu a následně napálil puk do branky. Canucks ale zápas nezvládli a prohráli 2:5. 

David Rittich (New York Islanders)

Skvělé výkony na začátku sezóny podává David Rittich, jehož podpis vychází zatím Islanders na jedničku. Český brankář byl proti Seattlu nepřekonaný, vychytal i samostatné nájezdy a udržel své osmé čisté konto v kariéře. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New York Islanders - Seattle Kraken 1:0sn.

David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 65:00

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 0:1

Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:37

San Jose Sharks - Boston Bruins 3:1

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:29
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:11

Vancouver Canucks - Calgary Flames 2:5

Filip Hronek (VAN) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:50
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 8:00

