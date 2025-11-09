NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Pastrňák vstřelil vítězný gól Bruins! Dvorský pálil v přesilové hře

9. listopadu 7:14

Jan Šlapáček

Atraktivní duel hraný v Torontu nakonec rozhodla branka Davida Pastrňáka, který se prosadil po nádherné individuální akci. Slovenské fanoušky potěšil Dalibor Dvorský, jenž se trefil podruhé v sezóně.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Gól s pořadovým číslem 399! David Pastrňák potvrdil na ledě Toronta roli lídra a výrazně pomohl svému týmu k vítězství, když mu na začátku druhé třetiny dal dvoubrankové vedení.

Český útočník se prosadil po nádherné individuální akci, kdy nejdříve přešel přes obránce a poté překonal i Stolarze.

Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)

Dalibor Dvorský dostává v St. Louis i prostor na přesilové hře a důvěru trenéra umí splácet góly. Proti Seattlu pálil přesně z pravého kruhu a připsal si druhou vstřelenou branku v aktuální sezóně.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:1sn.

Šimon Němec (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:39
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:40

Nashville Predators - Dallas Stars 4:5

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 3:5

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +2 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26

Montreal Canadiens - Utah Mammoth 6:2

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +2 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75%, odchytal 60:00

Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:2

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27

New York Rangers - New York Islanders 0:5

Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:00

St. Louis Blues - Seattle Kraken 3:4pp.

Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:13

Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 1:9

David Tomášek (EDM) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:44
Martin Nečas (COL) – 0+0, +4 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:55

Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 4:3

Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:13

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:4pp.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:58
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:28

