Češi a Slováci: Pastrňák vstřelil vítězný gól Bruins! Dvorský pálil v přesilové hře

Atraktivní duel hraný v Torontu nakonec rozhodla branka Davida Pastrňáka, který se prosadil po nádherné individuální akci. Slovenské fanoušky potěšil Dalibor Dvorský, jenž se trefil podruhé v sezóně.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Gól s pořadovým číslem 399! David Pastrňák potvrdil na ledě Toronta roli lídra a výrazně pomohl svému týmu k vítězství, když mu na začátku druhé třetiny dal dvoubrankové vedení.
Český útočník se prosadil po nádherné individuální akci, kdy nejdříve přešel přes obránce a poté překonal i Stolarze.
Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)
Dalibor Dvorský dostává v St. Louis i prostor na přesilové hře a důvěru trenéra umí splácet góly. Proti Seattlu pálil přesně z pravého kruhu a připsal si druhou vstřelenou branku v aktuální sezóně.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:1sn.
Šimon Němec (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:39
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:40
Nashville Predators - Dallas Stars 4:5
Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 3:5
David Pastrňák (BOS) – 1+0, +2 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Montreal Canadiens - Utah Mammoth 6:2
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +2 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75%, odchytal 60:00
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:2
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27
New York Rangers - New York Islanders 0:5
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:00
St. Louis Blues - Seattle Kraken 3:4pp.
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:13
Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 1:9
David Tomášek (EDM) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:44
Martin Nečas (COL) – 0+0, +4 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:55
Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 4:3
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:13
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:4pp.
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:58
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:28
