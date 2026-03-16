Češi a Slováci: Pastrňák se Zachou pomohli k debaklu Jets, gólově se prosadil také Slafkovský

20. března 7:24

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v osmi zápasech. Na střeleckou listinu se zapsalo trio Pastrňák, Zacha a Slafkovský. Za zmínku ale stojí také 2 asistence Erika Černáka či čisté konto Vejmelky.

 David Pastrňák (Boston Bruins)

Osmý zápas v řadě pro Davida Pastrňáka, kdy zaznamenal alespoň jeden bod. Dohromady jich má na kontě 84 a blíží se ke stovkovému milníku. 

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Pavel Zacha je rovněž ve fantastické formě. Za posledních osm zápasů nasázel osm branek, a pokud si toto tempo udrží, překoná své kariérní maximum (2023/2024 - 22+43).

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Také Juraj Slafkovský hraje ve skvělé formě. V posledních devíti zápasech pouze jednou nebodoval a ice time má pravidelně okolo 20 minut. Dnes ale jeho gól nestačil a Montreal padl v důležitém souboji s Detroitem. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins – Winnipeg Jets 6:1

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 14:55
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54

Ottawa Senators – New York Islanders 3:2

Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:46

Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 3:1

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:52
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:25

Columbus Blue Jackets – New York Rangers 6:3

Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0 čas na ledě 7:23

Edmonton Oilers – Florida Panthers 0:4

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53

Vancouver Canucks – Tampa Bay Lightning 2:6

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:55
Erik Černák (TBL) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:05

Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 0:4

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:28
Karel Vejmelka (UTA) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:57

San Jose Sharks – Buffalo Sabres 0:5

Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:16

