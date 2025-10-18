Češi a Slováci: Pastrňák gólem a asistencí nasměroval Bruins k vítězství

31. října 7:17Jan Šlapáček
Jediným českým hokejistou, který se dokázal v noci na pátek střelecky prosadit, byl David Pastrňák.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Český útočník David Pastrňák byl v zápase proti Buffalu hodně vidět a svým výkonem pomohl nasměrovat Bruins k vítězství. Nejdříve si připsal asistenci u gólu Morgana Geekieho, aby se o chvíli později prosadil sám.
Aktuálně má Pastrňák na svém kontě 398 vstřelených gólů a 850 kanadských bodů.
David Pastrnak. 2-0 #NHLBruins pic.twitter.com/w9if8Fl6Ly
— Spoked Z (@SpokedZ) October 30, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3pp.
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 17:22
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:17
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05
Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3sn.
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:06
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:1pp.
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:04
Radek Faksa (DAL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42
Philadelphia Flyers - Nashville Predators 4:1
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:52
Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:2
David Rittich (NYI) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4sn.
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:36
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:43
Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:4
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:31
Edmonton Oilers - New York Rangers 3:4pp.
David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43
San Jose Sharks - New Jersey Devils 5:2
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:34
