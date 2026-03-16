Češi a Slováci: Pastrňák dvakrát skóroval, trefil se také Zacha

17. března 7:20Radim Sochor
Čeští útočníci v barvách Bostonu sice nasázeli tři branky, ani tak to ale na vítězství proti Devils nestačilo. Kanadský bod si připsal také Martin Nečas, ale ani on se po zápase neradoval z výhry.
David Pastrňák (Boston Bruins)
David Pastrňák se dnes trefil dvakrát a především druhý gól stál za to! Český útočník se zbavil obránce Devils excelentní stahovačkou a následně našel skulinku mezi betony brankáře.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Dvacátá trefa pro Pavla Zachu v letošní sezóně. A nutno dodat, že tenhle gól dostal český útočník na zlatém podnose.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Detroit Red Wings - Calgary Flames 5:2
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 09:39
New Jersey Devils – Boston Bruins 4:3pp
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:48
David Pastrňák (BOS) – 2+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 24:03
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
New York Rangers – Los Angeles Kings 1:4
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:41
Dallas Stars – Utah Mammoth 3:6
Vítek Vaněček (UTA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:32
Colorado Avalanche – Pittsburgh Penguins 2:7
Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:08