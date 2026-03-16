Češi a Slováci: Nosek vstřelil dva góly Torontu! Dvorský pojistil výhru Blues

12. dubna 7:24

Jan Šlapáček

První dva přesné zásahy v sezóně zaznamenal útočník Tomáš Nosek, který pomohl Floridě k vítězství na ledě Toronta. Slovenské fanoušky potěšil Dalibor Dvorský.

Tomáš Nosek (Florida Panthers)

Tomáš Nosek se poprvé v sezóně zapsal mezi střelce a hned se prosadil dvakrát. Nejdříve navýšil vedení Panthers na 3:0, aby se v samotném závěru trefil do prázdné branky. Na první trefu mu asistoval Marek Alscher, pro nějž to byl první bod v NHL.

Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)

Dvanáctý přesný zásah v sezóně zaznamenal útočník Dalibor Dvorský, kterému se povedlo prosadit na ledě Chicaga. St. Louis vyhrálo 5:3.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:2

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:11
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:38

New York Islanders - Ottawa Senators 0:3

Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:36

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37

Detroit Red Wings - New Jersey Devils 3:5

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:5

Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:52

Dallas Stars - New York Rangers 2:0

Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:12
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:22

Utah Mammoth - Carolina Hurricanes 1:4

Karel Vejmelka (UTA) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 57:19

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:6

Tomáš Nosek (FLA) – 2+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:40
Marek Alscher (FLA) – 0+1, +3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:21

Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:5

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:40

Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 1:7

Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:55

Seattle Kraken - Calgary Flames 4:1

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:59

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 2:3pp.

Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:51
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:14

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:4sn.

Filip Hronek (VAN) – 0+1, -2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 30:55

