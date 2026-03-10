NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Nezastaveitelný Nečas znovu skóroval, Zacha a Pastrňák si připsali áčko

11. března 7:43

Radim Sochor

Martin Nečas vstřelil svůj 29. gól v sezóně, čímž přepsal své dosavadní maximum z minulých ročníků. Bostonské duo si připsalo asistenci, bodoval také Gudas.

 

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas se znovu prosadil. V 16. minutě si našel odražený kotouč a propálil v přesilovce vše, co mu stálo v cestě.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins – Los Angeles Kings 2:1pp

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:20
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:03

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:1

Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:56
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:51

Florida Panthers – Detroit Red Wings 4:3

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30

New York Rangers – Calgary Flames 4:0

Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:39
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:26
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:53

St. Louis Blues – New York Islanders 3:4pp

Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:19

Dallas Stars – Vegas Golden Knights 2:1

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09

Minnesota Wild – Utah Mammoth 5:0

Karel Vejmelka (UTA) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:54

Winnipeg Jets – Anaheim Ducks 1:4

Lukáš Dostál (ANA) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Radko Gudas (ANA) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:14 

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3:4

Martin Nečas (COL) – 1+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:57

