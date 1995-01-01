NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Nemec zazářil hattrickem! Skvělý výkon podal Vladař

13. listopadu 6:54

Jan Šlapáček

Slovenský obránce Šimon Nemec odehrál jednoznačně nejlepší zápas ve své kariéře, když se mu povedlo na ledě Chicaga zkompletovat hattrick a zařídit svému týmu vítězství.

Šimon Nemec (New Jersey Devils)

Šimon Nemec začal dostávat v sestavě Devils více prostoru a slovenský obránce důvěru splácí tím nejlepším možným způsobem. Na ledě Chicaga byl nejlepším hráčem a vstřelil hned tři góly. Ten poslední navíc dal v prodloužení, čímž rozhodl o výhře Devils 4:3.

Nemec se stal třetím slovenským bekem v historii, kterému se v NHL podařilo zkompletovat hattrick. Před ním to zvládli pouze Ľubomír Višňovský a Zdeno Chára.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 3:7

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:55

Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers 1:2pp.

Daniel Vladař (PHI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 61:19

Utah Mammoth - Buffalo Sabres 5:2

Karel Vejmelka (UTA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00

Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 3:4pp.

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:34
Šimon Nemec (NJD) – 3+0, +4 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:27

