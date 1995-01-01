Češi a Slováci: Nemec zazářil hattrickem! Skvělý výkon podal Vladař

13. listopadu 6:54Jan Šlapáček
Slovenský obránce Šimon Nemec odehrál jednoznačně nejlepší zápas ve své kariéře, když se mu povedlo na ledě Chicaga zkompletovat hattrick a zařídit svému týmu vítězství.
Šimon Nemec (New Jersey Devils)
Šimon Nemec začal dostávat v sestavě Devils více prostoru a slovenský obránce důvěru splácí tím nejlepším možným způsobem. Na ledě Chicaga byl nejlepším hráčem a vstřelil hned tři góly. Ten poslední navíc dal v prodloužení, čímž rozhodl o výhře Devils 4:3.
Nemec se stal třetím slovenským bekem v historii, kterému se v NHL podařilo zkompletovat hattrick. Před ním to zvládli pouze Ľubomír Višňovský a Zdeno Chára.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Tampa Bay Lightning - New York Rangers 3:7
Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:55
Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers 1:2pp.
Daniel Vladař (PHI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 61:19
Utah Mammoth - Buffalo Sabres 5:2
Karel Vejmelka (UTA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00
Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 3:4pp.
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:34
Šimon Nemec (NJD) – 3+0, +4 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:27
