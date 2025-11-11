NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Nemec poprvé v sezóně skóroval, trefil se také Hertl

11. listopadu 7:52

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili ve dvou zápasech a v obou z toho byl gól. Šimon Nemec využívá absence Hamiltona na výbornou, dnes se od modré postaral o vyrovnávací gól, jeho první v sezóně.

Šimon Nemec (New Jersey Devils)

Šimon Nemec v noci rozjásal domácí stadion, když 4 vteřiny před koncem dostal nabito na modrou čáru a propálil vše, co mu stálo v cestě. 

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Tomáš Hertl se postaral o první gól zápasu, když si našel odražený kotouč v předbrankovém prostoru a rybičkou jej dorazil za záda brankáře.  

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New Jersey Devils - New York Islanders 2:3pp

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:46
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:06

Vegas Golden Knights – Florida Panthers 2:3

Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:42

