Češi a Slováci: Nechytatelná bomba Nečase, Zacha se trefil proti Floridě

22. října 7:55

Radim Sochor

Dva čeští hokejisté se dnes zapsali na střeleckou listinu, přesněji Nečas proti Utahu a Zacha proti Floridě. Za zmínku ale rozhodně stojí také dobrý výkon Vejmelky a Dostála.

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Pavel Zacha si připsal gól po nádherné kombinaci jeho spoluhráčů. Český útočník to dostal na zlatém podnose a zakončoval z brankoviště do prázdné branky.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas v 58. minutě vyslal z velmi ostrého úhlu nechytatelnou bombu do šibenice a poslal tak zápas do prodloužení. V něm ale nakonec Utah zvítězil.

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 2:5

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:07

Ottawa Senators – Edmonton Oilers 2:3pp

David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:01

Pittsburgh Penguins – Vancouver Canucks 5:1

Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:52

Washington Capitals – Seattle Kraken 4:1

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:47

Boston Bruins - Florida Panthers 3:4

David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:49
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:26

Nashville Predators – Anaheim Ducks 2:5

Radko Gudas (ANA) – 0+1, 0 účast, 1 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:19
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %

Dallas Stars – Columbus Blue Jackets 1:5

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:12

Utah Mammoth - Colorado Avalanche 4:3pp

Karel Vejmelka (UTA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:33
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04

