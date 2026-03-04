Češi a Slováci: Nečas znovu skóroval, trefil se také Nemec

4. března 7:48Radim Sochor
Češi a Slováci se dnes představili v osmi zápasech. Gólově se na střeleckou listinu zapsali Martin Nečas a Šimon Nemec. V dobrém na zápas nebude vzpomínat Dobeš, který dostal šest gólů od San Jose a Dostál, jenž inkasoval pětkrát proti Coloradu.
Šimon Nemec (New Jersey Devils)
Šimon Nemec v noci potvrdil dobrý výkon Devils, kteří doma porazili Floridu, gólem do prázdné branky. Jednadvacátý bod pro slovenského obránce, jenž překonal své kariérní maximum ze sezóny 2023/2024.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Martin Nečas dostal v přesilovce nabito na kruh pro vhazování a z první propálil brankáře Dostála. Pro českého útočníka je to už sedmadvacátá trefa.
Martin Nečas a opět jeho one-timer v akci na PP.
Neči opravuje PP #GoAvsGo. Lukáš Dostál bez šance.
27. ????v sezoně. 1???? od vyrovnání kariérního maxima. 10 bod od OH.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 2:1
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:10
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:49
Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights 3:2
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:47
New Jersey Devils - Florida Panthers 5:1
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:21
Washington Capitals – Utah Mammoth 2:3
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:41
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 59:50
Calgary Flames – Dallas Stars 1:6
Adam Klapka (CGY) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:40
Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 5:1
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:37
Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1:5
Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:40
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:29
San Jose Sharks – Montreal Canadiens 7:5
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:03
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:31
