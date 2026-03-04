NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Nečas znovu skóroval, trefil se také Nemec

4. března 7:48

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v osmi zápasech. Gólově se na střeleckou listinu zapsali Martin Nečas a Šimon Nemec. V dobrém na zápas nebude vzpomínat Dobeš, který dostal šest gólů od San Jose a Dostál, jenž inkasoval pětkrát proti Coloradu.

Šimon Nemec (New Jersey Devils)

Šimon Nemec v noci potvrdil dobrý výkon Devils, kteří doma porazili Floridu, gólem do prázdné branky. Jednadvacátý bod pro slovenského obránce, jenž překonal své kariérní maximum ze sezóny 2023/2024.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas dostal v přesilovce nabito na kruh pro vhazování a z první propálil brankáře Dostála. Pro českého útočníka je to už sedmadvacátá trefa. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 2:1

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:10
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:49

Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights 3:2

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:47

New Jersey Devils - Florida Panthers 5:1

Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:21

Washington Capitals – Utah Mammoth 2:3

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:41
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 59:50

Calgary Flames – Dallas Stars 1:6

Adam Klapka (CGY) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:40

Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 5:1

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:37

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1:5

Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:40
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:29

San Jose Sharks – Montreal Canadiens 7:5

Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:03
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:31 

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Tak konečně! Oilers jsou nadále aktivní, z organizace mizí nechtěný útočník

5. března 12:00

Weegar opouští potápějící se loď! Lídr Flames míří do Utahu za lepšími zítřky

5. března 10:00

Mrtka na odchodu z Buffala! Vymění ho za kanadského ranaře

5. března 8:02

Češi a Slováci: Hertl první hvězdou! Hronek pálil za Canucks

5. března 6:59

nhl.cz doporučuje

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.