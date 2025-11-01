Češi a Slováci: Nečas znovu mezi střelci! Přesný zásah oslavil i Slafkovský

2. listopadu 6:55Jan Šlapáček
Během sobotního večera vstřelil další branku v sezóně útočník Martin Nečas, který se opět prosadil hned na začátku utkání na ledě San Jose. V noci se pak na seznam střelců zapsal Juraj Slafkovský.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Martin Nečas podruhé v řadě začal utkání gólem v úvodní minutě utkání. Na ledě San Jose mu to trvalo přesně třicet sekund, než dokázal střelou z levého kruhu najít recept na Jaroslava Askarova. Český útočník má na svém kontě po třinácti odehraných zápasech devět gólů a osm asistencí.
The @Avalanche aren't messing around!
— NHL (@NHL) November 1, 2025
Martin Necas finds the back of the net in only 30 seconds! ⏰ pic.twitter.com/yLA6nlS2Kj
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Juraj Slafkovský je součástí první přesilové hry Montrealu a kanadskému týmu to nese kýžené ovoce. Slovenský hokejista se totiž prosadil v aktuální sezóně pošesté a z toho čtyři góly dal právě v početní výhodě Canadiens.
Ils font de la magie noire ou quoi? ????
— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) November 1, 2025
That’s some black magic right there #GoHabsGo pic.twitter.com/wvvjum7aw1
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:1
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45
David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37
Nashville Predators - Calgary Flames 4:2
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:54
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:13
San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3:2pp.
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:33
Florida Panthers - Dallas Stars 4:3sn.
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55
Buffalo Sabres - Washington Capitals 4:3sn.
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:19
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:55
Montreal Canadiens - Ottawa Senators 4:3pp.
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:51
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2:5
Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 40:33
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 3:2
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0 , čas na ledě 15:16
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 5:2
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:47
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:56
Los Angeles Kings - New Jersey Devils 1:4
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45
