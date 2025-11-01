NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Nečas znovu mezi střelci! Přesný zásah oslavil i Slafkovský

2. listopadu 6:55

Jan Šlapáček

Během sobotního večera vstřelil další branku v sezóně útočník Martin Nečas, který se opět prosadil hned na začátku utkání na ledě San Jose. V noci se pak na seznam střelců zapsal Juraj Slafkovský.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas podruhé v řadě začal utkání gólem v úvodní minutě utkání. Na ledě San Jose mu to trvalo přesně třicet sekund, než dokázal střelou z levého kruhu najít recept na Jaroslava Askarova. Český útočník má na svém kontě po třinácti odehraných zápasech devět gólů a osm asistencí.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Juraj Slafkovský je součástí první přesilové hry Montrealu a kanadskému týmu to nese kýžené ovoce. Slovenský hokejista se totiž prosadil v aktuální sezóně pošesté a z toho čtyři góly dal právě v početní výhodě Canadiens.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:1

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45
David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37

Nashville Predators - Calgary Flames 4:2

Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:54
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:13

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3:2pp.

Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:33

Florida Panthers - Dallas Stars 4:3sn.

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55

Buffalo Sabres - Washington Capitals 4:3sn.

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:19
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:55

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 4:3pp.

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:51

Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2:5

Daniel Vladař (PHI) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 40:33

Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 3:2

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0 , čas na ledě 15:16

Minnesota Wild - Vancouver Canucks 5:2

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:47
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:56

Los Angeles Kings - New Jersey Devils 1:4

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45

