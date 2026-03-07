Češi a Slováci: Nečas zářil proti Stars! Gudas mezi střelci

7. března 7:21Jan Šlapáček
Další skvělý výkon předvedl v noci Martin Nečas, který byl na ledě Dallasu vyhlášen první hvězdou duelu, když si připsal gól a tři asistence! Mezi střelci se v noci ukázal netradičně i Radko Gudas.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Po olympijské přestávce je Martin Nečas jednoznačně nejlepším hráčem Avalanche a podává skvělé výkony. Proti Dallasu byl vyhlášen první hvězdou utkání, když vstřelil gól a zaznamenal tři asistence. V závěru se prosadil i při samostatných nájezdech a definitivně potvrdil výhru Colorada.
Come on Marty, let's go party! pic.twitter.com/CChgjCluuZ
— Colorado Avalanche (@Avalanche) March 7, 2026
WHAT A WIN FOR THE AVS!
— Gino Hard (@GinoHard_) March 7, 2026
• Colorado tied it with 13 SECONDS left in regulation
• Went 2 for 2 in the shootout on TWO NASTY GOALS from Nichushkin and Necas
• ENDED the Stars win streak at 10 games
INSANE ending to this game ???? pic.twitter.com/a03p7YVSzK
Radko Gudas (Anaheim Ducks)
Druhého gólu v sezóně se dočkal Radko Gudas. Český obránce tvrdě vypálil z modré čáry a puk se zastavil až v síti.
Radko Gudas connects from the point ????#FlyTogether pic.twitter.com/Ay9GCCIeQX
— Victory+ (@victoryplustv) March 7, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Detroit Red Wings - Florida Panthers 1:3
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:08
Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:5sn.
Martin Nečas (COL) – 1+3, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:55
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 3:6
Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:04
Anaheim Ducks - Montreal Canadiens 6:5sn.
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 63:51
Radko Gudas (ANA) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:11
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:13
Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2:4
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27
San Jose Sharks - St. Louis Blues 2:3pp.
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:21