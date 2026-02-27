Češi a Slováci: Nečas skóroval hned dvakrát! Pastrňák zapsal asistenci

27. února 7:19Jan Šlapáček
Z českých hráčů dokázali dneska v noci bodovat pouze Martin Nečas a David Pastrňák. Více se blýskl útočník Colorada, kterému se povedlo vstřelit dvě branky.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Martin Nečas se proti silné Minnesotě postaral o oba góly svého týmu a potvrdil skvělou formu. K vítězství ale Avalanche nepomohl, Wild vyhráli na ledě soupeře 5:2.
Martin Necas couldn't have placed that puck any better! ????️ pic.twitter.com/oujycYXUl9
— NHL (@NHL) February 27, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:20
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:29
Montreal Canadiens - New York Islanders 3:4pp.
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:42
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:09
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 5:4
Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
St. Louis Blues - Seattle Kraken 5:1
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:35
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2:5
Martin Nečas (COL) – 2+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:21
San Jose Sharks - Calgary Flames 1:4
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:01
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.