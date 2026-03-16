Češi a Slováci: Nečas se blýskl třemi body! Slafkovský vystřelil výhru Canadiens

10. dubna 7:33

Jan Šlapáček

Hlavní českou hvězdou uplynulé noci byl Martin Nečas, který se bodově podílel na všech třech gólech Colorada. Slovenským fanouškům udělal radost Juraj Slafkovský.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Honba za stobodovou hranicí úspěšně pokračuje! Martin Nečas se proti Calgary podílel na všech třech gólech Avalanche (1+2) a je pouhé dva body od překonání magické hranice.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Slovenský útočník se stal v závěru utkání s Tampou hrdinou Canadiens, když se mu povedlo vstřelit v čase 58:56 gól na 2:1.

Pro Slafkovského to byla třicátá branka v sezóně. Naposledy ze slovenských hráčů tuto hranici pokořil Marián Hossa v sezóně 2013-2014.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:1

Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:23
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:17

Ottawa Senators - Florida Panthers 5:1

Marek Alscher (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:28
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:51

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 6:3

Daniel Vladař (PHI) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 24:56

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:5

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:01

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 2:3

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37

Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:1

Martin Nečas (COL) – 1+2, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:25

Utah Mammoth - Nashville Predators 4:1

Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 6:1

Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:32

Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 4:3sn.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:46

Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 4:1

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:18

