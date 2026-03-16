Češi a Slováci: Nečas s Dostálem prvními hvězdami utkání!

21. března 6:30Jan Šlapáček
Velmi vydařené zápasy za sebou mají Martin Nečas a Lukáš Dostál, kteří byli vyhlášeni prvními hvězdami svých duelů.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Další skvělé utkání za sebou má Martin Nečas, který na ledě Chicaga ke vstřelenému gólu přidal ještě dvě asistence a výrazně pomohl svému týmu k vítězství. Český útočník si v NHL stanovil své nové bodové maximum, aktuálně má na svém kontě 84 (32+52) bodů.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Washington Capitals - New Jersey Devils 2:1
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:22
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:32
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 1:4
Martin Nečas (COL) – 1+2, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:40
Ivan Ivan (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:09
Calgary Flames - Florida Panthers 4:1
Adam Klapka (CGY) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:32
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 09:38
Tomáš Nosek (FLA) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:21
Utah Mammoth - Anaheim Ducks 1:4
Vítek Vaněček (ANA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:06
Lukáš Dostál (UTA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
