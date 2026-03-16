Češi a Slováci: Nečas první hvězdou utkání! Skóroval i Chmelař

5. dubna 7:30Jan Šlapáček
Ani uplynulý hrací den se neobešel bez českých gólů. Přesně mířili útočníci Martin Nečas a Jaroslav Chmelař.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Jedním z důvodů, proč se Coloradu povedlo vyhrát na ledě Dallasu, byl výkon Martina Nečase. Český útočník v 51. minutě otevřel svým šestatřicátým gólem v sezóně skóre utkání a následně si ještě připsal asistenci u trefy Nathana MacKinnona do prázdné branky.
Nečas byl vyhlášen první hvězdou utkání.
Marty Necas breaks the ice late in the third!
What a feed from Artturi Lehkonen!
Jaroslav Chmelař (New York Rangers)
První gól celého dnešního programu zámořské NHL vstřelil útočník Jaroslav Chmelař, který odstartoval jízdu Rangers za vítězstvím proti Detroitu.
Český hokejista byl po zápase vyhlášen třetí hvězdou.
JARO WITH A BEAUTIFUL REDIRECTION
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Rangers - Detroit Red Wings 4:1
Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:00
Adam Sýkora (NYR) – 0+1, 1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Dallas Stars - Colorado Avalanche 0:2
Martin Nečas (COL) – 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:19
Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3:1
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:43
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:05
Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 9:4
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:19
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:09
New Jersey Devils - Montreal Canadiens 3:4sn.
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23
Jakub Dobeš (MTL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 65:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:46
Washington Capitals - Buffalo Sabres 6:2
Martin Feherváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 10, čas na ledě 21:10
Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:3
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:46
Vancouver Canucks - Utah Mammoth 4:7
Filip Hronek (VAN) - 0+2, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 26:59
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 1:5
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:5
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:19
Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:46