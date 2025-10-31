Češi a Slováci: Nečas první hvězdou utkání! Gól vstřelil i Hertl

1. listopadu 6:43Jan Šlapáček
Oba české góly z hracího dne padly již v pátek večer, kdy se v souboji Colorada s Vegas trefili Martin Nečas a Tomáš Hertl.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Lepší první zápas po podpisu nového kontraktu si Martin Nečas nemohl ani přát. Český útočník skóroval na ledě Vegas hned v jednačtyřicáté sekundě, v dalším průběhu utkání si připsal dvě asistence a byl zaslouženě zvolen první hvězdou utkání.
Martin Necas is really rich now so he payed back the Avs by ripping one 40 seconds into his new deal ???? pic.twitter.com/eh3CHWlCpe
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 31, 2025
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Ve stejném zápase se bodově dokázal prosadit i druhý český útočník. Tomáš Hertl ukázal své kvality v předbrankovém prostoru a během přesilové hry vstřelil svůj pátý gól v sezóně. U druhého gólu Golden Knights si pak připsal asistenci a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
BACK TO WITHIN ONE ???? pic.twitter.com/QvQRJ525uw
— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 31, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 2:4
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:07
Martin Nečas (COL) – 1+2, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:57
Washington Capitals - New York Islanders 1:3
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:27
Anaheim Ducks - Detroit Red Wings 5:2
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:50
