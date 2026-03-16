Češi a Slováci: Nečas dal dva góly Pittsburghu! Vítězné trefy pro Slafkovského a Černáka

25. března 6:40Jan Šlapáček
Český prapor držel v noci nad hlavou Martin Nečas, kterému se povedlo na ledě Penguins vstřelit dva góly. Ze slovenských hráčů přesně mířili Juraj Slafkovský a Erik Černák.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Montreal zvládl těžké utkání proti Carolině a zásluhu na tom má i Juraj Slafkovský, který se stal autorem vítězného gólu. Slovenský útočník byl zasažen pukem v předbrankovém prostoru a ten se šťastně odrazil do branky Hurricanes.
CAUFIELD WITH HIS SECOND OF THE GAME AND THE HABS TAKE THE LEAD! pic.twitter.com/SpxUgbQxyk
— TSN (@TSN_Sports) March 25, 2026
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Český útočník nepolevuje a třetí zápas v řadě si připsal alespoň dva kanadské body. Martin Nečas byl na ledě Pittsburghu v roli střelce a při výhře 6:2 dokázal skórovat hned dvakrát.
Martin Necas - Colorado Avalanche (33)
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) March 25, 2026
Power Play Goal
Martin Necas - Colorado Avalanche (35)
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) March 25, 2026
Erik Černák (Tampa Bay Lightning)
Pořádný dárek od brankáře Minnesoty dostal v noci Erik Černák. Filip Gustavsson nezvládl zastavit odražený kotouč od zadního mantinelu, ten se mu odrazil před brankoviště a slovenský zadák ho pohotově uklidil do sítě.
Erik Cernak - Tampa Bay Lightning (2) pic.twitter.com/BlrVxkloeo
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) March 25, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2:4
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:02
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 5:2
Jakub Dobeš (MTL) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 59:47
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +2 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:30
Florida Panthers - Seattle Kraken 5:4sn.
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:35
New York Islanders - Chicago Blackhawks 3:4
David Rittich (NYI) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 20:00
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:06
Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 2:3
Daniel Vladař (PHI) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 56:54
Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 2:6
Martin Nečas (COL) – 2+0, +1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:20
Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 6:3
Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:28
St. Louis Blues - Washington Capitals 3:0
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:45
Nashville Predators - San Jose Sharks 6:3
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:44
Dallas Stars - New Jersey Devils 4:6
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:57
Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:1
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12
Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:2sn.
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:03
Martin Pospíšil (CGY) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12
Utah Mammoth - Edmonton Oilers 2:5
Karel Vejmelka (UTA) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 40:00
Vítek Vaněček (UTA) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 17:28
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 3:5
Filip Hronek (VAN) – 0+2, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:27
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:00
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00