Češi a Slováci: Kulich vstřelil druhý gól v sezóně, skóroval také Slafkovský

21. října 7:59

Radim Sochor

Jediný zápas, na jehož střelecké listině se objevili Češi nebo Slováci, byl souboj mezi Montrealem a Buffalem. Za domácí se prosadil Slafkovský, za hosty Kulich. Z vítězství se nakonec radoval slovenský hokejista.

Jiří Kulich (Buffalo Sabres)

Jiří Kulich vstřelil druhý gól v sezóně, když dostal šikovnou přihrávku od Bensona a z předbrankového prostoru vyzrál na Dobeše bekhendovým zakončením.

 

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Juraj Slafkovský to dostal od Dobsona na zlatém podnose a poslal Habs do vedení 2:1. Montreal nakonec zvítězil 4:2 i díky dobrému výkonu Dobeše, který si připsal 30 zákroků.

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:2

Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:57
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, +1 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 17:17
Jiří Kulich (BUF) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:00

Philadelphia Flyers – Seattle Kraken 5:2

Daniel Vladař (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:59

New York Rangers – Minnesota Wild 1:3

David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42

Calgary Flames - Winnipeg Jets 1:2

Adam Klapka (CGY) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:06
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:19

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 4:1

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:10

