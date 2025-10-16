NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Kulich si připsal první gól v sezóně

16. října 6:43

Jan Šlapáček

Český útočník Jiří Kulich se i přes různé spekulace objevil v sestavě Buffala v duelu proti Ottawě a nakonec si dokázal připsat první gól v sezóně.

Jiří Kulich (Buffalo Sabres)

Jiří Kulich neprožívá nejlepší vstup do sezóny, navíc musel čelit i kritice od hlavního trenéra Lindyho Ruffa. Navzdory těmto okolnostem dostal proti Ottawě na ledě prostor, odehrál téměř čtrnáct minut a na závěr všeho vstřelil i první gól v sezóně, když se trefil do prázdné branky.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Buffalo Sabres - Ottawa Senators 8:4

Jiří Kulich (BUF) – 1+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45

Utah Mammoth - Calgary Flames 3:1

Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:42
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:00
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 7, čas na ledě 7:30

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Chcete mě? Reichel životním výkonem zaskočil za kapitána, byl první hvězdou

16. října 16:00

Floridě bude obránce Dmitrij Kulikov chybět téměř půl roku

16. října 12:30

Buffalo se probralo osmi góly, Kulicha k tomu ale nepotřebovalo

16. října 11:00

Brankoviště Devils bez jedničky! Allen také nedochytal

16. října 9:30

nhl.cz doporučuje

Úděl Sisyfa. Má ještě Matěj Blümel na farmě co dokazovat?

15. října 14:45

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.