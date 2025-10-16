Češi a Slováci: Kulich si připsal první gól v sezóně

16. října 6:43Jan Šlapáček
Český útočník Jiří Kulich se i přes různé spekulace objevil v sestavě Buffala v duelu proti Ottawě a nakonec si dokázal připsat první gól v sezóně.
Jiří Kulich (Buffalo Sabres)
Jiří Kulich neprožívá nejlepší vstup do sezóny, navíc musel čelit i kritice od hlavního trenéra Lindyho Ruffa. Navzdory těmto okolnostem dostal proti Ottawě na ledě prostor, odehrál téměř čtrnáct minut a na závěr všeho vstřelil i první gól v sezóně, když se trefil do prázdné branky.
Kulich, 8-4 ENG #LetsGoBuffalo #GoSensGo pic.twitter.com/mwA1pisQer
— Buffalo Hockey Moments (@SabresPlays) October 16, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Buffalo Sabres - Ottawa Senators 8:4
Jiří Kulich (BUF) – 1+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45
Utah Mammoth - Calgary Flames 3:1
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:42
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:00
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 7, čas na ledě 7:30
