Češi a Slováci: K výhře Flames pomohl gólově i Klapka

6. listopadu 7:07

Jan Šlapáček

Během noci na čtvrtek se mezi střelce zapsal z českých hokejistů pouze Adam Klapka, kterému se povedlo prosadit při vysoké výhře Flames nad Columbusem.

Adam Klapka (Calgary Flames)

Urostlý útočník Adam Klapka si v zápase s Columbusem připsal na svůj účet druhý gól v probíhající sezóně. Český hokejista se dostal do přečíslení dvou na jednoho, vzal to na sebe a střelou ke vzdálenější tyči se nemýlil.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth 5:3

Vítek Vaněček (UTA) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:19

Washington Capitals - St. Louis Blues 6:1

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48

Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 5:1

Samuel Honzek (CGY) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:09
Adam Klapka (CGY) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:53

Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 2:5

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04

