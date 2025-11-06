Češi a Slováci: K výhře Flames pomohl gólově i Klapka

6. listopadu 7:07Jan Šlapáček
Během noci na čtvrtek se mezi střelce zapsal z českých hokejistů pouze Adam Klapka, kterému se povedlo prosadit při vysoké výhře Flames nad Columbusem.
Adam Klapka (Calgary Flames)
Urostlý útočník Adam Klapka si v zápase s Columbusem připsal na svůj účet druhý gól v probíhající sezóně. Český hokejista se dostal do přečíslení dvou na jednoho, vzal to na sebe a střelou ke vzdálenější tyči se nemýlil.
????FLAMES GOAL????
— Robert Munnich (@RingOfFireCGY) November 6, 2025
Adam Klapka puts the Flames up 4-1! What a shot!
????: Sportsnet | #Flames pic.twitter.com/HWLlvHn2Kv
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth 5:3
Vítek Vaněček (UTA) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:19
Washington Capitals - St. Louis Blues 6:1
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48
Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 5:1
Samuel Honzek (CGY) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:09
Adam Klapka (CGY) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:53
Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 2:5
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.