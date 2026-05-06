Češi a Slováci: Hertl skóroval, Slafkovský asistoval. Dobeš dostal gól z půlky

13. května 7:42

Radim Sochor

Češi a Slováci dnes měli hojné obsazení. Oba duely nabídly českého brankáře, ani jeden z nich ale dnešní zápas nevyhrál. Slafkovského asistence nestačila, jediný šťastný tak může být Tomáš Hertl, jehož branka pomohla k vítězství nad Anaheimem.

Jakub Dobeš (Montreal Canadiens)

Kuba je v Montrealu modlou. Zaslouženě. Dnes se mu však stala nesmírně smolná věc. Po nahození ze středové čáry se puk od mantinelu odrazil směrem na brankoviště a český brankář si jej nešťastně srazil do brány.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Český útočník dokázal v pátém zápase proti Ducks skórovat. Tomáš opět ukázal, že prostor před brankou mu je vlastní, když se jako první po nahození Anderssona zorientoval a dorazil kotouč za záda Dostála. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:3

Jakub Dobeš (MTL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 57:17
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:10

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:2pp

Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:41
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 64:10

