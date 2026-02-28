NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Hertl mezi střelci! Vejmelka a Dostál na vítězné straně

28. února 7:17

Jan Šlapáček

Jediným českým střelcem se během noci na sobotu stal Tomáš Hertl, kterému se povedlo prosadit v přesilové hře. Karel Vejmelka a Lukáš Dostál slaví vítězství.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Bod číslo 600! Tomáš Hertl dal Golden Knights na ledě Washingtonu naději a během přesilové hry dokázal snížit na 2:3. Vegas nakonec srovnat nedokázalo a odešlo ze zápasu bez bodu. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 3:2

Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:26

Utah Mammoth - Minnesota Wild 5:2

Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 5:4pp.

Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 64:47
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:13

